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طريقة عمل الفول المدمس البيتي، تعد وجبة الفول من أهم وأكثر الوجبات تواجدا على السفرة المصرية وبالأخص في الصباح خلال وجبة الفطور، لذا ليس من المتصور أن يهمل الأشخاص تعلم طريقة تحضيرها وإعدادها بما انها مطلوبة بهذا القدر، فضلا عن فوائد الفول العظيمة ومدى تأثيره على الجسم كل هذا سوف نتناوله معكم في هذا المقال بشكل فيه إيضاح وتفصيل. مشكلة الشيب والشعر الأبيض.. وصفة الملح السحرية للتخلص من الشعر الأبيض طبيعيا مكونات الفول المدمس عليك إحضار كيلو واحد من الفول المغسول جيدا.

إحضار كيلو واحد من العدس الأصفر.

إحضار ملعقتان من مطحون الكركم.

إحضار ثمرتان من البصل ويجب أن يتم

تقطيعه على هيئة شرائح دائرية .

إحضار ثمرتان كبيرتان من الطماطم.

عدد ليمونة واحدة. خطوات التحضير أولا وقبل كل شيء لابد من أن نحضر إناء واسع ويتم وضع به كمية كبيرة من الماء وإضافة الفول فيه لمدة عشر ساعات كحد أدنى. بعد ذلك نقوم بتصفية الفول جيدا ونضيف إليه البصل والعدس الأصفر والليمون نأخذ منه العصير نضيفه إلى الفول، ومن ثم نضع الطماطم وداخل الدماسة وعلى النار نرفع هذا القدر المتواجد به كافة المكونات ولا ننسى أن نضيف الماء المغلي. يتم الانتظار حتى تصبح هذه المكونات ناضجة ومستوية بشكل جيد. بعد ذلك ننزل هذا الاناء من على النار ويكون بهذا الشكل جاهز للتقديم. سر نجاح تحضير الفول المدمس لابد من أن يتم وضع الفول في إناء به ماء لمدة ثماني ساعات قبل البدء حتى يسهل طبخه فيما بعد وتقل الفترة الخاصة بتسويته.

الحرص على إضافة المكونات الأساسية السابق ذكرها في المقال للفول وذلك من أجل أن يكتسب الطعم المحبب لدى الجميع.

يراعي عند تسوية الفول أن تكون درجة الحرارة هادئة وليست مرتفعة حتى لا يحترق الفول دون أن يستوي. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المدمس البيتي.. السحور رقم 1 في رمضان بوصفة ممتازة - ثقفني

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