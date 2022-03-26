نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية الرقاق الطرى او الناشف باللحمة المفرومة وصفة جميلة وشهية في المقال التالي
الرقاق باللحمة المفرومة من الاكلات الشهية واللذيذة والمنتشرة بكثرة فى مصر والوطن العربى. ويتميز الرقاق باللحمة المفرومة بالمذاق الرائع والشهى وهو من الاكلات المرغوبة والمحببة لدى الكثير. ويعد الرقاق باللحمة المفرومة من الاكلات التي يسهل تحضيرها في المنزل بمكونات غير مكلفة واقتصادية. وترغب الكثير من الأمهات فى معرفة طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة فى المنزل وتقديمه الى افراد الاسرة فى جميع الأوقات وكذلك فى العزائم الرمضانية. ونوضح من خلال موقع ثقفنى افضل طرق عمل الرقاق باللحمة المفرومة فى المنزل.
خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة
تعتبر طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة سهلة وبسيطة فى المنزل . ويتم تحضيرة من الرقاق سواء الناشف او الطرى بجانب اللحمة المفرومة وبعض التوابل والبهارات مع البصل. ويحضر فى صينية الفرن ويقطع الى قطع حسب الرغبة. وفي الخطوات التالية والبسيطة نشرح طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة فى المنزل.
مكونات الرقاق باللحمة المفرومة
- مقدار كيلو من الرقاق الناشف او الطري حسب الرغبة.
- ثم نصف كيلو من اللحمة المفرومة والكمية حسب الرغبة.
- مع نصف كوب من الزبدة المذابة.
- كذلك ثلاث ملاعق من الزيت.
- ثم ملعقة من البهارات.
- ايضا ملعقة من الملح.
- مع ملعقة من الفلفل الأسود.
- كذلك حبتان من البصل المفروم.
- ثم ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- ايضا ثلاث من الفلفل الأخضر المفروم.
- ثلاث أكواب من المرق فى حالة الرقاق الناشف لغمس الرقاق فى المرق.
- وكوبان مرق فى حالة الرقاق الطرى.
خطوات تحضير وعمل الرقاق باللحمة المفرومة
يجب تحهيز اللحمة المفرومة اولا ثم تجهيز الرقاق وحشوه باللحمة المفرومة.
طريقة تجهيز اللحمة
- نضع الزيت فى قدر على النار ثم نضع البصل مع التقليب بعض الوقت.
- اضافة الثوم الى البصل مع التقليب والفلفل الاخضر وتقليب المكونات.
- ثم اضافة الفلفل الاسود والبهارات والملح وتقلب المكونات بعض الوقت.
- اضافة اللحمة المفرومة الى المكونات مع التقليب واضافة ربع كوب من الماء.
- تترك على نار هادئة حتى تنضج اللحمة وتجف السوائلوترفع من على النار.
طريقة التسوية الرقاق باللحمة المفرومة
- تسخين الفرن على 200 درجة حتى تجهيز صينية الرقاق باللحمة ثم احضار صينية الفرن وتدهن ببعض الزبدة.
- غمس كل واحدة من ورق الرقاق فى المرق الساخن ورفعة مباشرة مجرد غمسة واخراجة ثم نضع بعض الرقائق في صينية الفرن.
- وضع نصف كمية الرقاق فى صينية الفرن ثم نضع طبقة اللحمة المفرومة ونضع باقى الرقاق على اللحمة المفرومة.
- دهن وجه الصينية بالزبدة وادخالها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبى وإخراجها من الفرن وتقطع وتقدم.
- ملحوظة هامة يمكن تقطيع الرقاق باللحمة المفرومة قبل الوضع فى الفرن.
- كما يمكن عمل طبقات من الرقاق باللحمة المفرومة حسب الرغبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية الرقاق الطرى او الناشف باللحمة المفرومة وصفة جميلة وشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.