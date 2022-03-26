طريقة عمل صينية الرقاق الطرى او الناشف باللحمة المفرومة وصفة جميلة وشهية

الرقاق باللحمة المفرومة من الاكلات الشهية واللذيذة والمنتشرة بكثرة فى مصر والوطن العربى. ويتميز الرقاق باللحمة المفرومة بالمذاق الرائع والشهى وهو من الاكلات المرغوبة والمحببة لدى الكثير. ويعد الرقاق باللحمة المفرومة من الاكلات التي يسهل تحضيرها في المنزل بمكونات غير مكلفة واقتصادية. وترغب الكثير من الأمهات فى معرفة طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة فى المنزل وتقديمه الى افراد الاسرة فى جميع الأوقات وكذلك فى العزائم الرمضانية. ونوضح من خلال موقع ثقفنى افضل طرق عمل الرقاق باللحمة المفرومة فى المنزل.

خطوات تحضير الرقاق باللحمة المفرومة

تعتبر طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة سهلة وبسيطة فى المنزل . ويتم تحضيرة من الرقاق سواء الناشف او الطرى بجانب اللحمة المفرومة وبعض التوابل والبهارات مع البصل. ويحضر فى صينية الفرن ويقطع الى قطع حسب الرغبة. وفي الخطوات التالية والبسيطة نشرح طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة فى المنزل.

مكونات الرقاق باللحمة المفرومة

مقدار كيلو من الرقاق الناشف او الطري حسب الرغبة.

ثم نصف كيلو من اللحمة المفرومة والكمية حسب الرغبة.

مع نصف كوب من الزبدة المذابة.

كذلك ثلاث ملاعق من الزيت.

ثم ملعقة من البهارات.

ايضا ملعقة من الملح.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك حبتان من البصل المفروم.

ثم ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ايضا ثلاث من الفلفل الأخضر المفروم.

ثلاث أكواب من المرق فى حالة الرقاق الناشف لغمس الرقاق فى المرق.

وكوبان مرق فى حالة الرقاق الطرى.

خطوات تحضير وعمل الرقاق باللحمة المفرومة

يجب تحهيز اللحمة المفرومة اولا ثم تجهيز الرقاق وحشوه باللحمة المفرومة.

طريقة تجهيز اللحمة

نضع الزيت فى قدر على النار ثم نضع البصل مع التقليب بعض الوقت.

اضافة الثوم الى البصل مع التقليب والفلفل الاخضر وتقليب المكونات.

ثم اضافة الفلفل الاسود والبهارات والملح وتقلب المكونات بعض الوقت.

اضافة اللحمة المفرومة الى المكونات مع التقليب واضافة ربع كوب من الماء.

تترك على نار هادئة حتى تنضج اللحمة وتجف السوائلوترفع من على النار.

طريقة التسوية الرقاق باللحمة المفرومة