بعجينه هشه وطريه .. طرق مختلفة لعمل البيتزا الإيطالية بكل أسرارها هتبقى أستاذة فيها طعمها روعه

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طرق مختلفة لعمل البيتزا الإيطالية، تعد البيتزا الإيطالية من أهم الوجبات سهلة الأعداد ومن أكثر الأطعمة التي تتميز بالطعم الرائع لذلك فإن كل الأفراد يرغبون في تناولها بشكل مستمر، وقد اشتهرت البيتزا الإيطالية بإعدادها داخل المطبخ الإيطالي لأنه يضيف مجموعة من الأطعمة والنكهات اللذيذة التي تجعلها مميزة عن أي طريقة أخرى لإعداد البيتزا، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم. طرق مختلفة لعمل البيتزا الإيطالية البيتزا الإيطالية وعجينتها أربع أكواب من الدقيق

رشه من الملح

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من السكر

كوب واحد من الحليب السائل الدافئ

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الخميرة مقادير الحشو البيتزا الإيطالية كوب من الجبن المفروم

ربع كوب من الفطر المقطع

حلقات من الفلفل الحلو

ملعقة من الزعتر

أربع ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا

ربع كوب من الزيتون المقطع طريقة تحضير البيتزا الإيطالية في البداية يتم إعداد العجينة حيث يتم وضع الخميرة مع السكر وإضافة الماء والمزج جيدا ثم تترك لمدة بسيطة.

حتي تختمر جيدا ثم يتم وضع الدقيق وباقي المكونات ويتم مزجها جيدا.

ثم يوضع خليط الخميرة عليها ثم يتم الخلط جيدا حتي نحصل على عجينة ناعمة ثم يتم تغطيتها بكيس بلاستيكي لمدة ساعة ونصف على الأقل.

وثم يتم فرد العجينة في إناء معد لدخول الفرن ثم يتم وضع صلصة البيتزا وباقي مكونات الحشوة وتوزيعها جيدا

ثم يتم وضع الإناء في الفرن لمدة 30 دقيقة ثم تخرج من الفرن وتقدم ساخنة. بيتزا بلانشون اللحم 3 أكواب ونصف من الدقيق

كوب من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من السكر

وملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة. مقادير حشو بيتزا بلانشون اللحم أربع ملاعق كبيرة من صلصة البيتزا الجاهزة

كوب ونصف من جبن الموتزاريلا المفرومة

200 جرام من حلقات لانشون اللحم

علبة من الأناناس الخالي من الماء

2 ملعقة كبيرة من الاوريجانو طريقة تحضير بيتزا بلانشون اللحم يتم وضع الدقيق مع باقي مكونات العجين ويتم الخلط جيدا حتي نحصل على عجينة ناعمة.

ثم يتم وضعها في أناء واسع وتغطيتها بغطاء محكم وتركها لمدة ساعة حتي تختمر جيدا.

ثم يتم تشغيل الفرن على 250 درجة مئوية ثم يتم تقسيم العجينة إلى جزئين وفردهم في.

وعائين معدين لدخول الفرن ويتم تسويتها لمدة 8 دقائق ثم إخراجها من الفرن ووضع مقادير الحشو.

وإدخالها الفرن مرة ثانية لمدة ثلاث دقائق حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة. صلصة البيتزا الإيطالية 6 ثمرات من الطماطم كبيرة الحجم

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم أو بودرة الثوم

نصف كوب من الثوم

ونصف كوب من البصل المفروم

نصف ملعقة من الاوريجانو أو الزعتر المجفف

نصف ملعقة من السكر

2 ملعقة من الفلفل الأحمر

ملح حسب الرغبة طريقة تحضير البيتزا الإيطالية نحضر مقلاة واسعة على النار نضعها ونضع بها كمية من الزيت ثم يوضع الثوم المهروس والبصل المفروم.

ثم توضع الطماطم المفرومة ويترك حتي تطهي الخضروات ثم توضع التوابل والسكر ويتم المزج حتى نحصل على قوام متجانس ويرفع من على النار ويستخدم في حشو البيتزا. عمر شويل - جدة بعجينه هشه وطريه .. طرق مختلفة لعمل البيتزا الإيطالية بكل أسرارها هتبقى أستاذة فيها طعمها روعه - ثقفني

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