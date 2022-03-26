طريقة عمل الطحينة الخام المنزلية بالتفصيل وبوصفة سهلة مجربة

طريقة عمل الطحينة الخام المنزلية، الطحينة الخام أصبحت من أكثر الأشياء التي زاد عليها الطلب في الآونة الأخيرة، وذلك لأن جميع الوجبات واغلبها لا يصبح لها طعم بدون إضافة الطحينة بجانبها سواء كنت تتناول سمك أو فراخ أو كباب وكفتة فأنت ترغب في رؤية الطحينة بجانب طعامك لكي يكون متكامل، لذلك وجدنا أنه لابد من إيضاح طريقة عمل الطحينة في البيت بطريقة سهلة و مكونات بسيطة حتي يكون بإمكان الجميع توفير الطحينة في معظم الوقت

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مكونات عمل الطحينة

إحضار كوب واحد من السمسم ويجب أن يكون محمص.

إحضار ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

مقدار من الملح.

إحضار نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة عمل الطحينة

يجب أن نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت وبعد ذلك ننزل بالسمسم لكي يتحمر جيدا ويصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك نقوم بطحن السمسم جيدا حتى يصبح بودرة ناعمة. نضيف الدقيق إلى السمسم ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض. نضيف الملح والزيت إلى الخليط السابق وتراعي أن يتم إضافة الزيت بشكل تدريجي لكي نحصل على قوام ثقيل ومتماسك. بهذه الطريقة تكون الطحينة جاهزة للتقديم، ولكي تحتفظ بها أكبر وقت ممكن يتاح أمامك وضعها داخل برطمان ومن ثم حفظها في الثلاجة والأخذ منها حسب الطلب.

نصائح

عليك القيام بتحميص السمسم بشكل جيد لكي يظهر طعمه بوضوح في الطحينة.

عدم إضافة الكثير من الدقيق لكي لا تصبح الطحينة مثل العجينة.

التخفيف المستمر من خلال استخدام الزيت.

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