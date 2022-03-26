نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا الكفتة الرهيبة زى المطاعم وأحلى ومش هتشتريها تانى في المقال التالي
تعتبر بيتزا الكفتة من أنواع البيتزا المتعددة، والتى تقدم فى الكثير من المطاعم كنوع من التجديد فى عملها بطعم مختلف، ويتميز هذا النوع بطعمه اللذيذ المميز والذى يأخذ طعم كفتة الجميل، وبما ان الجميع يعشقون البيتزا من الكبار والصغار لذلك قمنا بعمل هذا النوع الذي يجمع بين نوعين يفضلهما العديد من الأشخاص وهو ما يجعلها رهيبة، لذا سنقدم لكم هذه الطريقة البسيطة لعملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا الكفتة فى المنزل وأحلى من المطاعم بالتفصيل.
مكونات بيتزا الكفتة الرهيبة
تحتوى بيتزا الكفتة على العديد من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:
للعجينة
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ١/٢ كوب من اللبن السائل الدافئ.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
للحشو
- قطع من الكفتة.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الزعتر.
- كوب من المشروم ( الفطر ) شرائح.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.
- حبة من البصل متوسطة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- فص ثوم كبير مفروم.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٢ كوب من الزيتون الأسود قطع.
- ٢ ملعقة كبيرة من صلصة بابريكا.
- ٢ حبة من الفلفل الألوان مقطع مكعبات.
- ٤ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ٣ ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ماء دافئ.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل بيتزا الكفتة سهلة وبسيطة ولا تختلف كثيراً عن أنواع البيتزا الأخرى وهى كالتالي:
- نقوم بتذويب الخميرة والسكر مع اللبن الدافئ ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى يتفاعلوا.
- فى وعاء للعجن نضع الدقيق ونضيف عليه الملح وزيت الزيتون ونخلطهم مع بعض كويس.
- ثم نضيف عليهم خليط الخميرة السابق ونعجن باليد ولو إحتاجت العجينة شوية ميه نضيفلها حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء.
- نغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- فى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الحشوة ونحضر طاسة ونضع بها شوية من الزيت ونضيف عليه الثوم المفروم والملح والفلفل والبابريكا والزعتر ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نضيف عليهم البصل والفلفل الألوان المقطع مكعبات ونقلبهم لمدة ٥ دقائق ثم نضيف الصلصة ونخلطهم مع بعض كويس ونرفعه من على النار ونتركها حتى تبرد.
- نقوم بتجهيز العجينة ونقسمها إلى ٣ قطع متساوية ونأخذ كل قطعة ونفردها فى تيفال أو مدهونة بالزيت.
- بعد ذلك نوزع عليهم الصلصة فى كل الاجزاء ثم نضع عليهم الحشوة ونضيف عليها شوية من الفلفل الأخضر والبصل الطازج والزيتون الأسود ونوزع عليها قطع الكفتة وشوية خضرة طازجة.
- ثم نرش عليها الجبنة المودزريلا والزعتر وزيت الزيتون وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة.
- نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.
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