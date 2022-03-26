طريقة عمل بيتزا الكفتة الرهيبة زى المطاعم وأحلى ومش هتشتريها تانى

تعتبر بيتزا الكفتة من أنواع البيتزا المتعددة، والتى تقدم فى الكثير من المطاعم كنوع من التجديد فى عملها بطعم مختلف، ويتميز هذا النوع بطعمه اللذيذ المميز والذى يأخذ طعم كفتة الجميل، وبما ان الجميع يعشقون البيتزا من الكبار والصغار لذلك قمنا بعمل هذا النوع الذي يجمع بين نوعين يفضلهما العديد من الأشخاص وهو ما يجعلها رهيبة، لذا سنقدم لكم هذه الطريقة البسيطة لعملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا الكفتة فى المنزل وأحلى من المطاعم بالتفصيل.

مكونات بيتزا الكفتة الرهيبة

تحتوى بيتزا الكفتة على العديد من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:

للعجينة

كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

١/٢ كوب من اللبن السائل الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

للحشو

قطع من الكفتة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من المشروم ( الفطر ) شرائح.

١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

حبة من البصل متوسطة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فص ثوم كبير مفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من الزيتون الأسود قطع.

٢ ملعقة كبيرة من صلصة بابريكا.

٢ حبة من الفلفل الألوان مقطع مكعبات.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت.

٣ ملعقة كبيرة من الصلصة.

ماء دافئ.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بيتزا الكفتة سهلة وبسيطة ولا تختلف كثيراً عن أنواع البيتزا الأخرى وهى كالتالي: