نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الاستعمال الأول خلطة لتبييض الوجه واليدين تبييض سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل وصفات تفتيح اليدين، من الجدير بالذكر اننا نحلم بيدين نظيفتين ناعمتين الملموس، تخلو من السواد، وبذلك نقوم بتجربة المنتجات المتنوعة دون جدوى.

يجب أن يتم التخلص من الجلد الميت واستخدام الوصفات القشرة التي تعطي تفتيحا كبيراً اليدين، وقد أثبتت الوصفات الطبيعية نتائج عظيمة في التفتيح.

اعلمي سيدتي أن الوصفات الطبيعة هي الأكثر أمانا وفاعلية في تبييض الجسم سواء الوجه أو اليدين أو المناطق الحساسة أو القدمين أو الركبتين.

وصفة لتبييض اليدين من اول استعمال

امنحي سيدتي يديكي تفتيح رائع وتخلصي من مشاكل الإسمرار مع وصفة الخيار المذهلة.

الطريقة:

ضيفي كلا من الآتي حبة خيار مع 2 ملعقة من النشا، ويضاف لهم نصف كوب شاي من ماء الورد، ويفرك المقدار في الخلاط جيدا.

طبقي الخليط على يديكي لمدة عشرون دقيقة.

تغسل اليدين بماء دافئ.

يستمر تكرار الوصفة بمعدل ثلاثة مرات في الأسبوع، وتستخدم هذه الوصفة أيضا في تفتيح القدمين.

خلطة لتبييض اليدين بسرعة مع الخل الأبيض والليمون

خليط الخل والليمون من أفضل الوصفات الطبيعية، التي تعطي نتائج رائعة في التفتيح، ولذا إذا كنتي ترغبين في تفتيح اليدين عليكي باتباع الخطوات التالية:

امزجي مقدار عصير نصف ليمونة مع ملعقتان من الخل الأبيض، ثم يرج جيدا ويتم تدليك اليدين من الخلطة لمدة تصل إلى 5 دقائق.

مع استعمال تلك الوصفة يوميا ستظهر نتيجة التفتيح في خلال أسبوع.

وصفة الفازلين وماء الورد:

احصلي على تفتيح رائع ويدين ناصعة البياض مع وصفة الفازلين المدهشة.

اخلطي سيدتي الجميلة الانيقة بعض من ألفا لين، وعصير الليمون وماء الورد في علبة، وإستخدمي تلك الوصفة كدهان ليلي يمنحك تفتيح ملحوظ لليدين.

يجب أن تستخدم تلك الوصفة فترة زمنية طويلة لأنها بطيئة المفعول لكنها مع الاستمرار الطويل تمنحك التفتيح المطلوب.

وصفة الليمون مع النشا لتفتيح البشرة

مع وصفة الليمون والنشا ستحصلين على بشرة افتح عدة درجات حيث يعمل الليمون بخصائصه المذهلة على تفتيح وتبييض الوجه واليدين في أقل فترة من الاستخدام، ويتم دمج الليمون في العديد نن الننتجات الخاصة بالتفتيح، عليكي خلك ملعقتان من عصير الليمون مع ملعقتان من النشا وتخلط جيدا ثم يوزع المزيج على البشرة ويترك على مرور ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر.

اليقطين لتفتيح البشرة سريعا

يعتبر اليقطين من الوصقات المذهلة الطبيغية التي تعطيكي نتيجة مبهرة في تفتيح البشرة وذيك يرجع لخصائصه التي تساعد على تنقي. البشرة وحل جميع مشاكلها.

المكونات

ملعقتان من مهروس اليقطين. نصف حبة من الموز المهروس. ملعقة من الحليب السائل

الطريقة