وصفة الفازلين والملح اسرع وصفة هتتخلصي بيها من شعر الجسم الزائد نهائيا وانسي معاناه الطرق التانيه

طريقة إزالة الشعر بالفازلين والملح، الشعر الزائد مشكلة تواجه الفتيات والسيدات يشكل عام، ولهذا فدائماً ما يكثفن البحث عن طرق سهلة وغير مؤلمة للتخلص من الشعر الزائد من الجسم، ومن ضمن الطرق الطبيعية المستخدمة في إزالة الشعر الزائد خلطة الفازلين والملح التي تساعد في التخلص من أي شعر زائد وتقلص ظهوره مرة ثانية في وقت سريع.

خليط من الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد من الجذور

المكونات:

ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة فازلين كبيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة نقوم بها بخلط جميع المكونات المحضرة في وعاء مناسب.

بعد ذلك نقلب هذه المكونات جيداً ليتكون خليط متجانس يسهل فرده على الشعر والجسم.

بعد فرده على الشعر الزائد يترك الخليط فترة حتى يجف.

ثم نقوم بفرك الشعر الزائد ونزيله بالخليط المتبقي.

يساعد هذا الخليط في جعل البشرة الناعمة وليس بها أي جذور شعر.

ينصك بتكرار هذه الوصفة عند الحاجة.

تخلصي من الشعر الزائد بملعقة كبيرة من الملح والفازلين

هذه الطريقة تعد من أكثر الطرق التي تستخدم فاعلية في إزالة الشعر الزائد بالجسم، وتتم كما يلي:

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة جلسرين كبيرة.

ملعقة قطرات فيتامين هـ كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً نقوم بخلط كل المكونات السابقة في وعاء كبير.

نخلط هذه المكونات معًا ليتكون عجينة ندهنها على الجلد.

بعد ذلك نفرد العجينة جيداً ولا ونتركها حتى تجف بشكل كامل، وبعدما يجف نزيله ويجب أن تكون الإزالة في عكس نمو الشعر.

سوف نلاحظ أن هذا المعجون يزيل الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ولا يستغرق إزالة الشعر سوي ١٠ دقائق.

ينصح بتكرار هذه الخلطة مرة واحدة كل أسبوعين.

طريقة يابانية لإزالة شعر الوجه

المكونات:

ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة مسحوق حمص كبيرة.

هلام الصبار.

قطرات ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: