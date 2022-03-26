رجعي شبابك مره ثانيه واقضي علي الشيب والشعر الأبيض بمعلقة حنه وانسي التكاليف

طريقة صبغ الشعر الأبيض بالحناء، في الفترة الأخيرة يلجأ كثير من السيدات لاستخدام صبغات الشعر لصبغ الشعر وإخفاء الشعر الأبيض الذي تغير لونه، ولكن هذه الصبغات تضر الشعر وتقضي على لمعان الشعر ونسبة رطوبته، ويمكن استبدالها بالحناء الطبيعية التي يمكن تحضير بها وصفات كثيرة لصبغ الشعر والتخلص من الشعر الأبيض دون الضرر بالشعر.

خلطة الحناء والشاي الأسود

هذه الخلطة ضمن الوصفات التي تساعد في إعطاء الشعر اللون الأسود، وتحضر كما يلي:

المكونات:

ملعقة ورق شاي أسود صغيرة.

عدد ٤ ملاعق حناء مطحونة كبيرة.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

فرشاة للشعر.

قفازين.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بنقع الحناء في كوب ماء بارد لمدة ٨ ساعات.

بعد ذلك نقوم أيضاً بغلي أوراق الشاي الأسود في وعاء لوقت قصير، ثم نتركه جانباً ليبرد.

بعدما يبرد الشاي نضيف له الحناء، وكذلك عصير الليمون، ونخلط كل المكونات معاً ليتكون خليط متجانس.

نبدأ بوضع الخليط على الشعر ونفرده جيداً بواسطة فرشاة شعر، ونتركه على الشعر لمدة ساعة.

بعد مرور الوقت نغسل الشعر جيدًا بماء وشامبو مناسب للشعر.

يفضل أن تكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل شهر.

خلطة الحناء والقهوة السوداء

المكونات:

ملعقة حناء مطحونة كبيرة.

كوب قهوة سوداء.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة نقوم فيها بخلط الحناء المطحونة مع القهوة جيداً حتى نحصل على خليط متماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في وعاء مناسب ونتركه لمدة ٣ ساعات ونغطيه.

ثم نفرده على الشعر جيدًا ويترك على الشعر لمدة ٣ ساعات آخرين، وبعد مرور الوقت نشطف الشعر بماء وشامبو.

خلطة الحناء مع الحلبة

المكونات:

مقدار ملعقة حناء مطحونة كبيرة.

مقدار نصف كوب من حبوب الحلبة.

كوب واحد من الحليب.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام: