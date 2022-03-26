نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة لبان الدكر لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد بطريقة بسيطة فى المنزل في المقال التالي

تعد صابونة لبان الدكر من أنواع الصابون المفيدة جداً للبشرة، والتى تفيد فى تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ومقاومة علامات تقدم السن، لذا تبحث الكثير من النساء عن طريقة لعمله فى المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائه من الخارج، وذلك لضمان جودة مكوناته وتكون طبيعية وآمنة على بشرة بعيداً عن المواد الكيميائية التى تضر بالبشرة، لذا سوف نقدم لكم هذه الوصفة التى سوف تساعدكم على عملها بأنفسكم فى المنزل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات عمل وإستخدام صابونة لبان الدكر بالتفصيل. مكونات صابونة لبان الدكر تتكون صابونة لبان الدكر من مكونات بسيطة وفى نفس الوقت مفيدة جداً للبشرة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي: ١/٣كوب من لبان الدكر المطحون ١/٤ كوب منه منقوع.

٣ ملعقة صغيرة من جل بذر الكتان.

٢ كبسولة من فيتامين e.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من العسل.

قليل من صابونة الجلسرين. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل صابونة لبان الدكر سهلة وبسيطة جداً جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: فى وعاء نضعه على النار نقوم بتقطيع صابون الجلسرين ونضيف عليها مطحون اللبان و ربع الكوب المنقوع ونضعها على النار مع التقليب المستمر حتى يذوب الصابون. ثم نرفعها من على النار ونصفيها من الماء ونخلط العسل وجل بذر الكتان وكبسولتين من فيتامين e وملعقة زيت الليمون. ونخلطهم مع بعض كويس حتى نحصل على خليط متجانس ونتركه حتى يبرد قليلاً. بعد ذلك نقوم بتوزيع فى قوالب سيليكون ثم نضعه فى الثلاجة حتى تتماسك لمدة يومين ثم نخرجه من الثلاجة ونستخدمه. الاستخدام يتم استخدام الصابونة يومياً كغسول للوجه. ويمكن استخدامه للبشرة مع تركه فترة ثم غسيله. فوائد صابونة لبان الدكر لهذه الصابونة فوائد متعددة للبشرة سوف نتعرف عليها فيمايلي: تعمل على تفتيح البشرة وتزيد من نضارتها وحيويتها. تشد البشرة وتقاوم علامات تقدم السن والتجاعيد. انها تتكون من مكونات طبيعية جداً وغير مكلفة. استخدامها آمن على صغار السن والكبار من النساء والرجال. عمر شويل - جدة صابونة لبان الدكر لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد بطريقة بسيطة فى المنزل - ثقفني

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