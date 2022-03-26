كنز رباني.. ماسك جل الصبار والقهوة لعلاج كل مشاكل البشرة واحصلي على بشرة صافية كالحليب

عندما تحتاج السيدات إلى العناية ببشرتهم فإن أول ما يلجؤون إليه هو شراء الماسكات والتي تختلف أسعارها ولكن لتوفير الكثير، يمكنك تحضير هذه الماسكات في المنزل حيث يمكنك تحضير ماسك جل الصبار والقهوة والتي تعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي يمكنك وضعها على وجهك دون قلق، فقومي بتحضير مكونات الماسك واستخدميه فوراً.

ماسك جل الصبار والقهوة

تبحث النساء حول تفتيح البشرة وتصفيتها بطرق طبيعية، حضري هذا الماسك بالصبار والقهوة فهم من المواد التي تعمل على تفتيح البشرة وتصفيتها، وإليك الطريقة فيما يلي:

مكونات قناع الصبار مع القهوة

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

وملعقتان كبيرتان من القهوة البني الداكنة.

طريقة عمل ماسك جل الصبار للوجه

أولا قومي بإحضار طبق لخلط الماسك.

بعد ذلك ضعي في الطبق جل الصبار.

ثم قومي بمزج القهوة الداكنة معه وقلبيهم جيداً.

بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ.

ثم ضعي الماسك على وجهك، واتركيه حتى يجف.

بعد ذلك قومي بإزالة الماسك من على وجهك بيديك.

ثم اغسلي وجهك بماء دافئ.

بعد ذلك كرري الاستخدام ثلاث مرات في كل أسبوع.

فائدة ماسك الصبار والقهوة

يعتبر هذا الماسك من الماسكات الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد لبشرتك، وإليك أهم الفوائد فيما يلي:

مكافحة حب الشباب: يحتوي جل الصبار على الكثير من المواد التي تعمل كمضادة للالتهابات، كما أنها من المواد الطبيعية التي تساعد على الحماية من ظهور حب الشباب ومنع تكونه في البشرة أي أنه يساعد على الوقاية منه.

علاج الحروق: أيضا يتم استخدام جل الصبار في علاج الكثير من المشكلات التي تتكون على البشرة نتيجة التعرض إلى حروق الشمس، كما يساعد على التخلص من الحروق البسيطة.

ترطيب البشرة: يستخدم ماسك الصبار والقهوة في جعل البشرة أكثر رطوبة وأكثر لمعان.

تفتيح البشرة: يقوم هذا الماسك بمعالجة البشرة من التصبغات والألوان الداكنة للبشرة، وذلك من خلال الفيتامينات الموجودة به فيقوم بجعل البشرة نقية ولامعة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل ماسك جل الصبار والقهوة. كما قمنا بعرض الفوائد التي تعود على بشرتك بعد أن تقومي باستخدام هذا الماسك. والذي يعد واحداً من الماسكات التي لا تعمل على الإضرار بالبشرة لعدم وجود مواد صناعية به.