خلطة العروس.. تبييض اليدين بسرعة للتخلص من اسمرار البشرة ستجعل يديك ناصعة البياض كالأميرات

يعد بياض اليدين من سمات الجمال، والعناية بالنفس حيث تبدأ العناية الشخصية من اليدين، والاهتمام بها، ولذلك تقوم أغلب الفتيات والسيدات بالبحث عن وصفات طبيعية تعمل على تبييض اليدين بسرعة، وذلك باستخدام مكونات طبيعية تفيد الجلد وتعزز من نضارته بطريقة صحية، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بتوضيح خلطات التبييض في أقل وقت ممكن، ونتيجة مبهرة.

تبييض اليدين بسرعة

يعاني العديد من النساء من مشكله اسمرار اليدين بسبب الشمس والاعمال المنزلية، لذلك يمكنك الاستعانة بمكونات موجودة في منزلك لعمل خلطة طبيعية تعمل على تفتيح يديكِ بسرعة.

خلطة تفتيح اليدين بعسل النحل والليمون

يعد الليمون من المكونات الأساسية في منتجات التجميل الخاصة بتفتيح اليدين، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السكر.

الطريقة:

أولا في وعاء قومي بخلط عسل النحل مع عصير الليمون.

بعد ذلك ضعي السكر على الخليط، وقلبي جيداً.

ثم قومي بتوزيع الخليط على يديك بالتساوي.

بعد ذلك انتظري لمدة نصف ساعة حتى يجف الخليط تماماً.

ثم قومي بفرك يديك بحركات دائرية حتى تتخلصي من الخليط.

بعد ذلك قومي بغسل يديك بالماء جيداً، وتأكدي من زوال باقي الخليط تماماً.

ثم قومي بترطيب يديك بنقطتين من الجلسرين الطبي.

بعد ذلك كرري الخلطة السابقة يوم تلو الآخر للحصول على بياض ناصع.

وصفة لتبييض اليدين بسرعة بجل الصبار وزيت اللوز

يمكنك الحصول على بياض ناصع ليديك بالخلطة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

أولا في وعاء قومي بوضع جل الصبار مع زيت اللوز، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي عصير الليمون على الخليط السابق مع التقليب.

ثم قومي بتوزيع الخليط على يديك بالتساوي.

بعد ذلك انتظري لمدة ربع ساعة حتى يجف الخليط على يدك تماماً.

ثم قومي بفرك يديك بحركات دائرية.

بعد ذلك اغسلي يديك تحت الماء الجاري.

ثم قومي بترطيب يديك بنقطة من زيت جوز الهند.

بعد ذلك كرري الوصفة مرة يومياً للحصول على أعلى بياض في أقل وقت.

ثم يمكنك استخدام وصفات التفتيح يومياً للحصول على بياض ناصع ليديك بصورة أسرع.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح عدة خلطات تعمل على تبييض اليدين بسرعة، ويمكنك عمل الخلطات بمكونات متوفرة في منزلك، وبأقل التكاليف لتعطيكِ نتيجة مبهرة من أول استخدام، وهي طريقة عمل خلطة العسل النحل والليمون، وأيضاً طريقة عمل خلطة جل الصبار وزيت اللوز.