نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبين من الدقيق اصنعي بنفسك عجينة الكنافة بأسهل الطرق وأقل المكونات فى المنزل في المقال التالي
تعد الكنافة من من الحلويات المهمة فى شهر رمضان، ولقد اتربط تقديمها بهذا الشهر الكريم ولها فرحة خاصة عندما نرى فى الشوارع افران الكنافة وهى تبدأ فى الاستعداد له، ويتم تقديمها بالعديد من الوصفات المختلفة، وفى نفس الوقت تبحث العديد من الامهات عن طريقة سهلة لعملها عجينة كنافة فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة وأيضاً لضمان صحة مكوناتها، وهناك الكثير من الوصفات الموجودة فى على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير عجينة الكنافة فى المنزل بالتفصيل.
مكونات عجينة الكنافة
تتكون عجينة الكنافة من خمسة مكونات بسيطة ولا يمكن الاستغناء عن اى منهم وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من النشا.
- ٢١/٢ كوب من الماء.
- ١/٤ كوب من الزيت.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل عجينة الكنافة سهلة جداً جداً ولا تأخذ وقت كبير فى تحضيرها ولا تسويتها سوف نتعرف عليها سوياً فيما يلي:
- فى وعاء كبير قومى بنخل كوبين الدقيق وكوب النشا جيداً.
- ثم نقوم بوضع خليط النشا والدقيق داخل وعاء الخلاط.
- بعد ذلك نضيف عليهم ربع ملعقة الملح وربع كوب الزيت ثم نضيف عليهم الماء.
- نقوم بخلط المكونات كلها فى الخلاط جيداً مع فتك الخلاط كل شوية والتأكد من عدم وجود دقيق ملتصق بجانب الخلاط ولو فيه ننزلها بالملعقة.
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فوقه مصفاة ونسكب الخليط السابق بالمصفاة شوية شوية حتى نتأكد من عدم وجود أى تكتلات فى العجين.
- بعد ذلك نقوم بسكب الخليط فى كيس نظيف أو زجاجة مياه فاضية ثم نحدث بهما ثقب صغير بواسطة إبرة أو أى حاجة تكون صغيرة خالص علشان الفتحة متوسطة وتطلع كنافة تخينة.
- نحضر طاسة وتكون كبيرة ومن النوع الذى لا يلتصق بها الطعام ونضعها على النار وتكون وسط.
- بعد ذلك نقوم بعمل شكل الكنافة بتشكيلها بتحريك الكيس أو الزجاجة على شكل دائرة متواصلة من الأكبر للأصغر.
- أول ما تبتدي العجينة تستوي وتتحرك فى الطاسة لما نهزها نخرجها من الطاسة ونضعها فى طبق ونغطيها بفوطة نظيفة علشان ما تنشفش.
- نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهى من كمية العجين كلها.
- وبكده تكون عندنا عجينة كنافة جاهزة للإستخدام فى أى وقت وممكن نحتفظ بها بعد ما تبرد فى كيس داخل الثلاجة أو الفريزر وبالف صحة وهنا.
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