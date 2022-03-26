بكوبين من الدقيق اصنعي بنفسك عجينة الكنافة بأسهل الطرق وأقل المكونات فى المنزل

تعد الكنافة من من الحلويات المهمة فى شهر رمضان، ولقد اتربط تقديمها بهذا الشهر الكريم ولها فرحة خاصة عندما نرى فى الشوارع افران الكنافة وهى تبدأ فى الاستعداد له، ويتم تقديمها بالعديد من الوصفات المختلفة، وفى نفس الوقت تبحث العديد من الامهات عن طريقة سهلة لعملها عجينة كنافة فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة وأيضاً لضمان صحة مكوناتها، وهناك الكثير من الوصفات الموجودة فى على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير عجينة الكنافة فى المنزل بالتفصيل.

مكونات عجينة الكنافة

تتكون عجينة الكنافة من خمسة مكونات بسيطة ولا يمكن الاستغناء عن اى منهم وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من النشا.

٢١/٢ كوب من الماء.

١/٤ كوب من الزيت.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل عجينة الكنافة سهلة جداً جداً ولا تأخذ وقت كبير فى تحضيرها ولا تسويتها سوف نتعرف عليها سوياً فيما يلي: