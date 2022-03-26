إسعدي أطفالك وإعرفي أسهل وأسرع طريقة لخبز البسكويت اﻷوريو بطعم الشيكولاتة الساحر المحشي بالكريمة البيضاء الطرية الرائعة

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طريقة عمل البسكويت الأوريو، بالكريمة البيضاء، طلب الأطفال لأكل الحلوى لا يتوقف، كثير من الأمهات اللواتي عندهن أطفال صغار يعانين من إلحاح أطفالهن المستمر لأكل الحلوى، إلا أن شراء الحلوى للأطفال لأكلها في البيت و خارج البيت كلما خرجت الأم بأطفالها أمر مكلف جدآ ومرهق ماديآ، في هذا المقال نقدم لكل أم عندها أطفال صغار كيف تستطيع خبز بسكويت الأوريو بكريمة الحشو البيضاء الطرية بأقل تكلفة وأقل مجهود مكونات ومقادير خبز بسكويت الأوريو بكريمة الحشو حجم من الدقيق ما يملأ كوبين ماء

حجم من السمن البلدي الجاموسي ما يملأ كوب ماء واحد وإن تعذر توفير السمن البلدي يمكن الإستعاضة عنه بالزبد الفلاحي الطبيعي وبنفس الحجم

حجم من الكاكاو الخام أو الكاكاو السادة أو الكاكاو المر وهو الكاكاو الغير مضاف له سكر أو أي إضافات قدر نصف كوب من الماء و ربع كوب من الماء ليكون المجموع ثلاث أرباع كوب ماء وهنا يجب ضبط الحجم المطلوب بدقة لأن زيادة كمية الكاكاو المستخدم تسبب طعم مر في البسكويت و نقصه تسبب ضعف طعم الشيكولاتة للبسكويت

كمية من السكر يتم طحنها في المطحنة وتعبئتها في كوب ماء حتى تملأ حجم لا يقل عن ثلاث أرباع الكوب ولا يزيد عن كوب ماء كامل

ملعقة ونصف الملعقة شاي مملوءة بمسحوق البيكنج باودر

بيضة بلدي واحدة

مقدار من الفانيليا يتغير كميتها على حسب جودة الفانيليا والمطلوب هو الكمية التي تعطي رائحة زاكية و لا تزيد حتى لا تسبب الطعم اللاذع

مائتان جرام من الشيكولاتة البيضاء

كمية من كريمة الخفق الجاهزة مليء نصف كوب ماء خطوات خبز البسكويت الأوريو يتم خفق السكر مع السمن أو الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى تتحول المكونات إلى كريمة

نضيف البيض والفانيليا ونكمل خفق بالمضرب الكهربائي

نضيف الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر ونكمل خفق بالمضرب الكهربائي حتى يتحول المزيج إلى عجينة متماسكة

ندخل العجينة داخل الثلاجة لمدة زمنية قدرها ستون دقيقة

بعد مرور الستون دقيق نخرج العجينة ونقطع العجينة إلى قطع دائرية ونرصها داخل صينية الفرن

ندخل الصينية داخل الفرن مدة زمنية قدرها خمسة عشر دقيقة

نخرج الصينية وخلا وقت إنتظار أن يبرد البسكويت المخبوز نقوم بتجهيز الكريمة خطوات عمل كريمة الحشو البيضاء نغلي كريمة الخفق الجاهزة

نضيف عليها الشيكولاتة البيضاء مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات تمامآ

ننتظر حتى تبرد الكريمة تمامآ

بين كل قطعتين من البسكويت نضع الكمية التي نراها مناسبة

البسكويت الآن جاهز للأكل . . بالهناء والشفاء عمر شويل - جدة إسعدي أطفالك وإعرفي أسهل وأسرع طريقة لخبز البسكويت اﻷوريو بطعم الشيكولاتة الساحر المحشي بالكريمة البيضاء الطرية الرائعة - ثقفني

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