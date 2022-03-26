بأسرع طريقة ممكن تتخيليها هتلفي اكبر كميه من ورق العنب وفي اقل وقت وانسي المعاناه

طريقة لف ورق العنب بالمشبك، انتشرت في الأيام الأخيرة طريقة لف ورق العنب والكرنب بواسطة المشط حيث يحتل محشي ورق العنب والكرنب مكانه كبيرة عالية في العديد من الموائد وخاصة في المناسبات والعزومات ويعتبر المحشي من الأطعمة المحببة والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص، ولكن تجد الكثير من ربات البيوت صعوبة في تحضير المحشي بأنواعها وخاصة محشي ورق العنب والكرنب لذلك سوف نتعرف سوياً على طريقة تحضير محشي ورق العنب باستخدام المشط لتوفير الوقت والمجهود ويسهل المشط عمل محشي ورق بمنتهى السهولة وذلك عبر اتباع هذه الخطوات.

طريقة تحضير محشي ورق العنب باستخدام المشبك

حتي تحصلي على محشي ورق العنب بشكل متناسق مع توفير الوقت وكذلك الجهد المبذول في عملية حشو ورق العنب والكرنب يجب استخدام المشك وإحضار هذه المكونات:

المكونات:

كمية حسب الحاجه من الكرنب المسلوق ويكون مقطع إلى أجزاء.

مقدار نصف كيلو من ورق العنب المسلوق.

مقدار كيلو من الأرز المصري.

مقدار نصف كيلو من الطماطم.

عدد ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم.

عدد3 حبات من البصل متوسط الحجم وتكون مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حزمة من الشبت.

حزمة من البقدونس.

مقدار من الكزبرة المقطعة قطع صغيرة.

عدد 4 أكواب من الشوربة.

عدد 5 ملاعق من السمن.

مقدار من الملح حسب الحاجه.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

طريقة إعداد خلطة الحشو:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به مقدار السمن قم يرفع على النار حتى يسخن ثم نقوم بإضافة البصل المقطع ونقلب البصل حتي يصبح لونه ذهبياً.

ثم نضيف الطماطم والملح وكذلك البهارات ويترك الخليط على النار لمدة عشرون دقيقة ثم ننزل بمقدار الأرز وباقي المكونات من شبت وبقدونس وكذلك الكزبرة.

ثم نضع الصلصة ونقوم بالتقليب جيداً وبذلك تكون الحشوة جاهزة.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشك: