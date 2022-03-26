نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات النشا والخل الإعجازية لتفتيح البشرة وشد الجلد وتنقيته في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات النشا والخل لتفتيح البشرة، يعد النشا والخل من المكونات الطبيعية والوصفات التي لها فاعلية لتبيض وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، حيث أن له فائدة كبيرة للبشرة الدهنية لأنه يعمل على امتصاص الدهون من البشرة، في هذا المقال نطرح لكم فوائد النشا والخل وكيفية استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة.

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طريقة تحضير ماسك النشا والخل

يوجد العديد من الطرق والوصفات المختلفة لعمل ماسك النشا والخل زمن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

الوصفة الأولى

المكونات

٤ معالق من النشا.

٢ ملعقة خل أبيض.

ملعقة ماء ورد.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ثم نضع النشا والخل وماء والورد ونقلب جيدًا بعد ذلك نضع الخليط على البشرة لمدة ٢٥ دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر سوف تصبح بشرتك خالية من البقع الداكنة وتكون أكثر بياض.

الوصفة الثانية

المكونات

٣ معالق نشا.

ملعقة بن.

ملعقة خل.

نصف ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير

نضع النشا والبن في وعاء ونقلبهم جيدًا ثم نضيف الخل وزيت الزيتون ونقلب مرة أخرى ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركها لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم ننشفه جيدًا برفق، وهذه الوصفة تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد والهالات السوداء.

الوصفة الثالثة

المكونات

نصف كوب من النشا.

٣ معالق زبادي.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة خل أبيض.

طريقة التحضير

نقوم بوضع النشا والزبادي والخل في وعاء ويتم تقليبهم جيدًا ثم نضيف العسل ونقلب مرة أخرى، ثم بعد ذلك نغسل البشرة قبل استخدام الخليط ثم نضعه على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نشطف البشرة بالماء الدافئ، سوف تصبح بشرتك ناعمة بيضاء خالية من البقع الداكنة.

فوائد النشا والخل

هناك العديد من فوائد النشا والخل ومنها ما يلي: