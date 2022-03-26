ملعقة ضعيها على الكبدة المستوردة هتتحول لطازجة.

الكبدة من الأطعمة اللذيذة الذي يحبها الجميع كما أنها لها قيمة غذائية عالية جدا؛ ولكن بعد إرتفاع سعر الدولار تسبب في رفع سعر جميع الأشياء لذلك لاحظنا ارتفاع في سعر الكبدة المجمدة فلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء الكبدة المجمدة، لكن يعاني الكثير من الطعم الذي لا يشبة الكبدة الطازجة و ايضا منهم من يعاني من رائحة الزفارة الكريهة، لذلك سوف نعرض عليكم في مقالنا هذا طريقة تحويل الكبدة المستوردة إلى كبدة طازجة.

طريقة تبديل الكبدة المستوردة المجمدة الى كبدة طازجة :-

عند تجمد الكبدة يحدث تجمد في الأنسجة و ذلك يجعل طعم الكبدة مختلف لأن عندما نقوم باستخدامها نضع الكبدة في ماء دافئ أو تحت الصنبور وهذا الذي يضر استخدام الكبدة لأن تعمل علي تلف الانسجة و انتشار البكتريا في الكبدة؛ وهذا مضر للجسم و لكن أفضل طريقة لتحويل الكبدة الطازجة هي وضع كوب من الخل و الملح و عصير الليمون على الكبدة فهي طريقة جيدة جدا و مفيدة.

فوائد الكبدة لصحة الجسم :-

للكبدة فوائد كثيرة للجسم و منها :