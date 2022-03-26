ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة فقط جسمك هينور في الضلمة تبييض البشرة

تسعى السيدات دومًا للظهور بنظهر جمالي ونظيف، وللحصول على بشرة مشدودة وموحدة اللون يجب تنظيف البشرة باستمرار وتقشيرها، فمن المهم جدًا ليس فقط للسيدات بل لنا جميعًا أن نتخلص من الجلد الميت، يجب تطبيق روتين دوري للعناية بالبشرة حتى وإن كان أسبوعيًا، فهو يساعد على فتح المسام في البشرة، وتنظيفها ومنع ظهور الحبوب، ويمكن تقشير الجسم من الجلد الميت من خلال الوصفات التالية وجميعها بمكونات طبيعية.

وصفات تبييض الجسم

الخلطات التالية تساعد على التخلص من محاربة علامات التقدم في العمر أيضًا، وهذه الخلطات الآتية:

الوصفة الأولى باستخدام السكر الليمون نحتاج إلى:

سكر.

عصير الليمون

طريقة التطبيق

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

وضعهم على الجسم ثم الفرك جيدًا.

شطف الجسم بالمياه الفاترة، والغسو الخاص به.

الوصفة الثانية باستخدام النشا ومياه الورد

نحتاج إلى :

النشا.

مياه الورد.

طريقة التطبيق

خلط النشا ومياه الورد مع بعضها البعض جيدًا.

وضعهم على ليفة الاستحمام.

فرك الجسم جيدًا.

شطف الجسم بالمياه الفاترة، والغسول الخاص به.

الوصفة الثالثة باستخدام العسل والزبادي

نحتاج إلى :

الزبادي.

عسل أبيض.

طريقة التطبيق

خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

وضعهم على الجسم.

فرك الجسم جيدًا.

شطف الجسم بالمياه الفاترة، والغسول الخاص به.

الوصفة الرابعة باستخدام البن والخل

نحتاج إلى :

خل أبيض.

البن.

طريقة التطبيق

خلط البن والخل الأبيض مع بعضها البعض جيدًا.

وضعهم على الجسم.

فرك الجسم جيدًا باستخدام الليفة.

شطف الجسم بالمياه الفاترة، والغسول الخاص به.

الوصفة الرابعة باستخدام الحليب والليمون

نحتاج إلى :

عصير الليمون.

الحليب السائل كامل الدسم.

طريقة التطبيق