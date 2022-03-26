نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفول المدمس البيتي بخلطات لذيذة مثل المطاعم في المقال التالي

يعتبر الفول المدمس من الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ولذا فهو من الأكلات الرئيسية التي تقدم على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك، كما أنه يتميز بقيمة غذائية عالية فهو يحتوي على البروتين والألياف الغذائية والكثير من العناصر، ويعتبر بديل اللحوم ويتميز برخص سعره، ويفضل الكثيرون إعداد الفول المدمس في المنزل بدلاً من شرائه جاهز لضمان جودته، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الفول المدمس البيتي على طريقة رشا الشامي. مكونات الفول المدمس البيتي نصف كيلو فول بلدي.

ربع كوب عدس.

2 ملعقة كبيرة فول منزوع القشرة.

ثمرة طماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة كركم.

ليمونة. طريقة التحضير نقوم أولاً بغسل الفول جيداً، ثم نضع الفول في ماء ساخن لمدة ساعتين مع تغيير الماء كل نصف ساعة. نصفي الفول من الماء المنقوع فيه، ثم نضع الفول في حلة بها ماء مغلي على النار. ثم نضيف ربع كوب عدس مغسول وثمرة طماطم مبشورة وملعقتين كبيرتين من الفول منزوع القشر. ثم نزود الكركم والبابريكا وليمونة كاملة وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. نهدئ النار عند بدء الغليان ونترك الفول لمدة 6 ساعات مع مراعاة إضافة ماء ساخن عند الحاجة. خلطات لذيذة لعمل الفول الخلطة الأولى نضع فلفل رومي مبشور في طبق عميق ثم نزود ملعقة كزبرة خضراء مفرومة وشبت مفروم وبقدونس مفروم. ثم نضيف ربع كوب زيت وملعقة كبيرة من الخل وعصير الليمون وثلاث فصوص ثوم مفروم. ثم نزود التوابل والملح حسب الذوق (كمون، بابريكا، كزبرة جافة، شطة). نقلب المكونات جيداً ونحفظ الخلطة في علبة محكمة الغلق في الثلاجة. الخلطة الثانية نضع نصف كوب زيت وعصير ليمونة في طبق عميق، ثم نضيف ملعقة كبيرة خل وفصين ثوم مفروم. ثم نزود الملح والتوابل على حسب الذوق (كمون، كزبرة جافة، كركم، شطة، بابريكا). نقلب المكونات جيداً ثم تحفظ في علبة محكمة الغلق في الثلاجة. الخلطة الثالثة نضع ربع كوب طحينة في طبق عميق، ثم نزود ملعقة كبيرة من الخل وعصير الليمون ونصف كوب ماء دافئ. نقلب المكونات جيداً ثم نضيف الملح والتوابل على حسب الذوق (بودرة ثوم، كمون، شطة، بابريكا). نقلب المكونات جيداً ثم نحفظ الخلطة في علبة محكمة الغلق في الثلاجة. عمر شويل - جدة الفول المدمس البيتي بخلطات لذيذة مثل المطاعم - ثقفني

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