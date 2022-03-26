طريقة تحضير فطيرة اللحمة في البيت.. طرق أساسي في ولائم الإفطار في رمضان

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طريقة تحضير فطيرة اللحمة في البيت، تعد الفطائر من الذ الأطعمة وخصوصًا فطيرة اللحمة اللذيذة الذي يحبونها الجميع ويقوموا بشرائها من المحلات، لأن الكثير يعتقدون أن فطيرة اللحمة صعبة التحضير في المنزل، ولكن معنا ستتعلم طريقة عمل فطيرة اللحمة بطريقه سهلة وسريعة وأفضل من المحلات بكثير.
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طريقة عمل فطيرة اللحمة
هناك العديد من طرق عمل الفطائر في المنزل ومنها ما يلي
أولا سنبدأ بعمل حشو الفطيرة وهي اللحمة المفرومة
- نصف كيلو لحمة مفرومه.
- ٢ حبة بصل.
- فلفل أخضر مقطع شرائح أو قطع صغيرة.
- توابل.
- ملح.
طريقة التحضير
نقوم بتقطيع البصل لقطع صغيرة ثم نقوم بوضع ملعقتان من الزيت في إناء على النار ثم بعد ذلك نضع عليه البصل المقطع ونقلب لمدة ثلاث دقائق.
ثم نقوم بوضع الفلفل المقطع ونقلب مرة أخرى مع وضع التوابل وبعد ذلك نضع اللحمة المفرومة والملح مع ربع كوب ماء وتترك على النار حتي نضج اللحمة.
ثانيا نقوم يعمل عجينة الفطيرة
- المكونات المطلوبة
- كيلو دقيق.
- ملعقة ملح.
- ماء للعجن.
طريقة التحضير
- نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بوضع الملح عليه والماء مع العجن المستمر حتي تتماسك العجينة وتصبح طريه ومتماسكه تترك لمدة عشر دقائق لترتاح ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى سبع قطع متساوية.
- ثم تترك العجينة عشر دقائق آخرين وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة الأولي بالسمن الزيت ثم نضع في وسط العجينة اللحمة المفرومة ونقوم بلم العجينة من جميع الاتجاهات إلى النصف بمعني أن تغطى اللحمة تماما.
- ثم بعد ذلك نقوم بفرد العجينة الأخرى بنفس الطريقة ونضع بها العجينة الأولى المحشية باللحمة ثم نلم العجينة وتترك جانبًا ونكرر هكذا بنفس الطريقة حتي نهاية العجينة.
- ثم نقوم بمسح صينية بالسمن ونضع بها الفطيرة وتغطى وتترك لمدة ساعه، وبعد انتهاء الوقت نقوم بفرد العجينة باليد لتملا الصينية ثم توضع في الفرن تكون حرارة متوسطة وتترك حتي احمرار الفطيرة وبالهنا والشفا.
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