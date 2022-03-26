بدون رجيم الشوربة الحارقة للدهون لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا

العديد من الأشخاص يقومون بعمل أنظمة غذائية وأنظمة رجيم، ولكن النجاح الأساسي يكون في الاتنظام على النظام الغذائي المقترح، لتساعد الأشخاص على حرق الدهون وخسارة الوزن بأمان، حيث يعاني العديد من الأشخاص من صعوبات في إنقاص وزنهم، ويحتاجون ليس فقط إلى نظام غذائي صحي بل أيضًا إلى بعض الإرشادات التي تساعدهم في ذلك، ومن خلال المقال التالي سنساعدكم على إنقاص وزنكم والاحتفاظ بهذا الوزن الذي توصلتم إليه.

وصفة الشوربة الحارقة للدهون

تعد هذه الشوربة أحد الوصفات القديمة التي يستخدمها الجدات منذ القدم للمساعدة في إنقاص الوزن بصور طبيعية، وتتكون هذه الصفة من الآتي:

الوصفة الأولى المكونات:

دجاج.

ملفوف.

زيت الزيتون.

الزنجبيل.

القرفة.

الكركم.

الملح.

البطاطس.

الكرفس.

الفلفل الحار.

مياه ساخنة.

طريقة التحضير

تشويح الدجاج البانية بزيت الزيتون.

ثم وضع الخضروات لأخذ الطعم المناسب.

وضع التوابل جميعها.

وضع المياه وانتظار اكتمال طهي المكونات.

عند اكتمال الطهي نضعها في الطبق.

الوصفة الثانية

المكونات

دجاج.

ملفوف.

زيت الزيتون.

الزنجبيل.

القرفة.

الجزر.

الكركم.

الملح.

البطاطس.

الكرفس.

الفلفل الحار.

مياه ساخنة.

طريقة التحضير

تشويح الدجاج البانية بزيت الزيتون.

في قدر على النار نضع المياه ثم نقوم بإضافة التوابل.

عند الغليان نضع الخضروات.

تركها لمدة من الزمن حتى يكتمل نضجها.

وضعها في الطبق المناسب.

نصائح تساعد في إنقاص الوزن