طريقة عمل البسبوسة الرمضانية وطريقة عمل الشربات

طريقة عمل البسبوسة الرمضانية هذا ما يشغل معظم سيدات البيوت التي تبحث عن كيفية عمل البسبوسة مثل المطاعم والكافيهات، وخاصة في شهر رمضان المبارك ومع كثرة العزومات، والمناسبات العائلية، تبقى الحلويات هي المنافس التي تتنافس فيه ربات البيوت الناجحة، حتى تلقى استحسان من الجميع، والبسبوسة تعد من أكثر الحلويات شهرة، والذها طعماً، كم أنها مرغوبة من الجميع، وأكثرها طلبًا خاصةً في شهر رمضان، على الرغم من أنها ليست من الحلويات الحديثة ومكوناتها بسيطة، ولكنها تبقى ملكة الحلويات ومعشوقة الجميع.

طريقة عمل البسبوسة الرمضانية

على الرغم من الشهرة الواسعة للبسبوسة، وأن معظم الناس في وطننا العربي تتصدر عندهم حلوي البسبوسة على رأس طبق الحلويات الشرقية، إلا أن مكونات البسبوسة بسيطة وموجودة في كل بيت، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير الوقت ويمكن عملها بكل سهولة ويسر.

مكونات عمل البسبوسة الرمضانية

2 كوب من السميد الناعم .

1 كوب من الزبادي.

1 كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزيت.

شربات.

طريقة عمل الشربات

أحضري إناء متوسط الحجم ضعي فيه 2 كوب من السكر، وضيفي عليه كوب من الماء، ضعي الإناء على النار دون تقليب لمحتوياته، وبعد خمس دقائق ضعي عصير الليمون واتركيه لمدة خمس دقائق أخرى ثم أغلقي النار على الإناء ودعيه حتى يهدأ.

طريقة تحضير البسبوسة الرمضانية

أحضري وعاء كبير ضيفي دقيق السميد ثم ضيفي له علبة الزبادي قلبي المكونات مع بعض حتى تختلط ثم ضيفي كوب اللبن السائل وحركي المكونات بمضرب السلك العادي.

ضيفي باقي المكونات الزيت، والسكر، والبيكنج بودر، ونقطتين من الفانيليا السائلة، وضيفي ملعقتين من الشربات مع المكونات.

اخلطي المكونات مع بعض بواسطة مضرب السلك، حتى تتجانس المكونات، ثم احضري صينية وقومي بدهنها بواسطة ملعقة من السمنة، أو الزبدة.

ضعي الخليط في الصينية المدهونة، ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم ضعي الصينية في الفرن.

ضعي الشربات على البسبوسة وهي ساخنة، هذا أفضل ويساعد في أن تكون البسبوسة جيدة، ثم ضيفي جوز الهند للتزين، أو إي مكسرات فوق البسبوسة حسب الرغبة.

لعمل بسبوسة مثل المطاعم والكافيهات عليك باتباع الإرشادات الآتية