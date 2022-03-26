أصنعي كريم النشا ولبان الذكر لتفتيح البشرة وشد التجاعيد في 3 أيام

يعتبر كريم النشا ولبان الذكر من الكريمات الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة البشرة وإزالة التجاعيد، ينصح باستخدامها الكثير من خبراء التجميل، لأنه يحتوي على بعض المكونات الطبيعية الهامة لصحة البشرة، لأنه يزيد من نضارتها وحيويتها، ويقضي على الدهون الزائدة التي تتراكم داخل المسام الواسعة، ويقلل من ظهور الخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة، كما يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعة الضارة، ويساعد على تجديد الخلايا الميتة مما يزيد من جمال وجاذبية البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر السحري الذي يعمل على شد البشرة وتفتيحها وجعلها أكثر جمالاً بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا ولبان الذكر السحري

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقتين من ماء الورد.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر السحري الذي يعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:

نحضر وعاء ونضع به الماء، ولبان الذكر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نغطي الوعاء ونتركه مدة ثلاث ساعات حتى نحصل على خليط أبيض يشبه الحليب تمامًا. نصفي الخليط جيدًا، ثم نأخذ الماء المصفى ونضيف إليه النشا، وماء الورد، ثم نقلبهم مع بعض. نضع الوعاء على نار هادئة حتى يذوب النشا ويصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة زيت اللوز المر للخليط، ثم نقلبهم برفق حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

طريقة استخدام كريم النشا ولبان الذكر

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها عند وضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

نجفف الوجه جيدًا بواسطة منشفة قطنية.

نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي.

ندلك الوجه برفق حتى يتشرب الكريم.

نترك الكريم على الوجه مدة عشرين دقيقة حتى يجف.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نتخلص من الكريم تمامًا.

نقوم بوضع الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم.

فوائد النشا للبشرة

يحتوي النشا على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-