طريقة إعداد القطايف المحشوه بالنوتيلا، تعد من ألذ الحلويات وأطعمها، حيث أنها تعتبر من الحلويات المستحدثة، التي أضافوا لها اليوم لمسات جديدة جعلتها من أكثر الحلويات المرغوبة فيها يطلبها الكبير والصغير على السواء، خاصة عند أضافة النوتيلا لها جعلها أكثر رغبة من ذي قبل، والقطايف من الحلويات الشرقية التي لها تاريخ طويل في الحلويات حيث أنها معروفة منذ القدم، ويتم اليوم عملها بأكثر من طريقه ويتم حشوها حسب الرغبة، وهذا ما جعلها على رأس الأطباق المقدمة في المناسبات والاحتفالات.

طريقة إعداد القطايف المحشوه بالنوتيلا

من أسهل طرق عمل الحلويات، القطايف المحشوه بالنوتيلا، فهي لا تحتاج شخص خبير في صنع الحلويات والمخبوزات، قد تكون مبتدأ في المطبخ وتستطيع إعدادها بكل سهولة، كما أنها لا تأخذ وقت فتسطيعي أن تعديها في وجبة الإفطار لأطفالك، فهي خفيفة وسيحبوها أطفال بسرعه لأنها محشوة بالنوتيلا.

مكونات القطايف بالنوتيلا

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف ماء دافئ.

رشه ملح.

زيت نباتي للقلي.

نوتيلا للحشوة.

شربات.

مكونات الشربات

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

عصير لمون.

تحضير الشربات

نحضر إناء نضع فيه السكر، ثم نضيف كوب الماء، ونضعها على النار مع التقليب لمدة دقيقتين، ثم نضيف عصير الليمون وهذا يساعد في تكرمل السكر مع الماء بسرعه، وبعض 10 دقائق ننزل الإناء من النار ونتركه حتى يبرد.

طريقة تحضير القطايف بالنوتيلا

أحضري إناء كبير عميق، وضيفي فيه كل مكونات العجين، الدقيق، والخميرة، والسكر، والبيكنج بودر، ورشه صغيره ملح، ثم قومي بإضافة الماء الدافئ شيء فشيء.

قومي بعجن مكونات الخليط مع بعضها لبعض جيدًا، حتى تحصلي على قوام متناسق، واتركيه لمدة ساعة حتى يتخمر جيدًا.

أحضري طاسة تيفال حتى لا يلتصق العجين، قومي بتسخينها جيدًا، ثم ضيفي جزاءً من العجين في الطاسة على شكل دوائر، وأغلقيها من جانب واحد واضغطي على الجوانب والوسط بصورة جيدة حتى لا تنفلت عند القلي، واتركيها حتى تظهر فقاعات، هذا يدل على أن الخميرة جيدة.

افعلي ذلك مع كل قطع القطايف، ثم قومي بإخراجها على قطعة قماش وقومي بتغطيتها حتى لا تجف.

أحضري طاسة أخرى وضعي فيها كمية كبيرة من الزيت، واتركيها حتى تسخن، وأنزلي فيها القطايف حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

بعد تحمير القطايف باللون الذهبي الجميل، ضيفي عليها الشربات، واتركيها تتشرب جيدًا، ثم صفيها من الشربات.

قومي بحشوها بالنوتيلا جيدًا من الجانب الغير مغلق، ثم ضيفي عليها بعض المكسرات حسب الرغبة وضعيها على طبق التقديم.

لعمل قطايف بالنوتيلا بصورة ناجحة عليك بالآتي