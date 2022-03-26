طريقة بسيطة لعمل الرغايف المغربية المورقة في المنزل علي سفرة شهر رمضان

تعتبر الرغايف المغربية ، من أشهر المعجنات والفطائر المغربية التي يطلق عليها المسمن المغربي، وهي من أشهر الفطائر التي يشتهر بصنعها المطبخ العربي، وطريقة تحضيره تختلف من منطقة إلي أخرى، وهو يقدم ساخن بجانب الأطعمة الحلو والحادق، كما أنه يتميز بشكله المورق علي شكل طبقات متعددة وهشة، وهو يتكون من مكونات اقتصادية وبسيطة ولا يخلو منزل منها، وتتميز أيضاً بطعم لذيذ أحلي من الجاهز، ويمكن تسويتها بمقلاة أو بالفرن كما يمكن أيضاً حشوه باللحمة أو بالجبنة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الرغايف المغربية في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل الرغايف المغربية

من هنا سوف نذكر لكم مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-

250 جرام من الدقيق.

رشة ملح.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ماء دافئ للعجن.

ربع كوب من الزبدة.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الرغايف المغربية في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بخلط الدقيق وبكينج بودر والملح في وعاء كبير ونضيف الماء بالتدريج مع العجن حتي يصبح لدينا عجينة لينة ومتماسكة. ثم نشكل كرات من العجين إلي دوائر وملساء ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نذيب الزبدة ونخلطها مع الزيت ثم نفرد كرات العجين مع دهنها بخليط الزبدة والزيت. ثم نقوم بثني العجين مع إضافة الزيت والزبدة مع كل طية. بعد ذلك نفردها قليلاً مرة أخرى ثم نضعها فوق مقلاة ساخنة ونحمرها من الوجهين. ثم نخرجها من المقلاة وندهنها بالعسل وتقدم ساخنة بألف صحية وعافية.

نصائح مهمة عند تحضير الرغايف

من هنا سوف نتعرف علي بعض هذه النصائح وهي كما يلي:-