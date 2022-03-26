نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرق بين البيض الأحمر والبيض الأبيض وما الأكثر فائدة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفرق بين البيض الأحمر والأبيض، اغلبنا يقوم بتناول البيض الأحمر والأغلب يتجه لتناول البيض الأحمر وفئة مننا لا تعرف الفرق بين البيض الأحمر والبيض الأبيض، على الرغم من كون الفرق بينهما ليس كبيرًا سوى في فائدة بسيطة بين كل منهما، ولكن نظرًا لكون البيض أحد أهم وجبات الطعام الشائعة والأساسية في الحياة يجب أن نكون على علم بالفرق بين البيض الأحمر والأبيض.

الفارق بين البيض الأحمر والأبيض

قد يتفاجئ البعض من ذلك ولكن وفقًا لكارلا حبيب أخصائية التغذية في لبنان أنه لا فارق يذكر بين نوعي البيض الأحمر أو الأبيض بل إن البيض الأحمر يأتي من دجاجة لونها بني أما البيض الأبيض فيأتي من دجاجة لونها أبيض، وبالنسبة لفوائد البيض سواء الأحمر أو الأبيض فهي واحدة ولا تختلف حتى في الأضرار فكلاهما متشابهان عند إكثار التناول من البيض.

ولكن يظل الفرق بين البيض الأحمر والأبيض هي جودة البيض حيث أن التغذية المقدمة للدجاجة هي ما تتحكم في جودة البيض، حيث أن تقديم أوميجا 3 للدجاجة بكثرة يعمل على زيادة المحتوى الغذائي للبيض خاصةً أوميجا 3، وكذلك الحال بالنسبة لفيتامين د فإذا حصلت على كمية كبيرة منه يصبح البيض غني به.

فوائد البيض للجسم

ومهما اختلف نوع البيض تظل الفوائد واحدة حيث لا يمكننا أن ننكر فوائد وأهمية البيض للجسم، فإن بعض الدراسات توضح أن بيضة واحدة مسلوقة في اليوم على الأقل تقلل من فرص تعرض الإنسان للسكتة الدماغية وكذلك عدة أمراض قلبية أخرى قد يصاب بها مع الوقت، بالإضافة إلى محتوى البيض المرتفع من البروتين مما يجعله بروتين مناسب لمن لا يفضل تناول الدواجن أو اللحوم أو قد شعر بالملل منها، وأيضًا فيتامين د والكالسيوم الهام للحفاظ على العظام والعضلات.

ولكن من ناحية أخرى هناك أضرار البيض التي قد تصيب الإنسان في حالة الإكثار من تناول البيض مثل زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، أو زيادة نسبة الزلال خاصةً للحوامل فإن عند زيادة قيمته في الجسم قد يتسبب في تسمم الأم والجنين.