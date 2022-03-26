كريم غني بالكولاجين..أرخص كريم طبيعي لتبيض وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في البشرة نتيجة روعه من أول أسبوع

كريم طبيعي لتبيض وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة، يوجد الكثير من خلطات الخميرة التي تدخل مع إضافات أخرى للحصول على كريم، والتي تساعد على تبييض الوجه ونفخ الخدود، فهو يعتبر بديل طبيعي بدلاً من البوتكس كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة ولتحضير الكريم في المنزل بطرق سهلة للغاية يرجي متابعتنا لنذكر أهم تلك الوصفات وطرق تحضيرها.

كريم طبيعي لتبيض وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة

يوجد كثير من الطرق والوصفات المستخدمة من الخميرة لتبييض الوجه ومنها الآتي:

وصفة الخميرة والزبادي لتفتيح الوجه

تعتبر الخميرة من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح وتبيض الوجه

مكونات وصفه الخميرة لتفتيح الجسم

علبة زبادي.

2 معلقة كبيرة خميرة فورية.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات قبل الاستخدام مباشرة.

اغسلي وجهك بشكل جيد بالماء الفاتر.

قومي بفرد الخلطة على وجهك وخاصة منطقة الخدود.

ثم اغسلي الوجه بالماء البارد ثم جففيه جيداً.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين الفرق بعد الاستخدام.

وصفة الخميرة والبيكينج باودر لشد البشرة

ينصح باستخدام هذه الوصفة لتفتيح وشد البشرة ونضارتها

مكونات وصفه الخميرة لتبيض الجسم

2 معلقة كبيرة خميرة فورية.

و 2 معلقة كبيرة زبادي.

3 ملاعق كبيرة بيكينج باودر.

معلقة كبيرة من أي زيت عطري طبيعي مثل زيت اللوز أو جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بمزج كل المكونات التي تم ذكرها حتى يصبح قوام الخليط متجانس.

طبقي هذه الخلطة على الوجه بعد أن يتم تنظيفه ثم اتركي الخلطة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد ذلك اغسلي الوجه بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعياَ وسوف تلاحظين الفرق من الأسبوع الأول.

وصفة الخميرة وزيت جنين القمح لشد البشرة

ينصح باستخدام الوصفة لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم

مكونات وصفه الخميرة لشد البشرة

معلقه كبيرة زبادي.

ومعلقة كبيرة جنين القمح.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

طريقة التحضير

امزجي كل من زيت جنين القمح والزبادي جيداً حتى تحصلي على مزيج لونه أصفر.

أضيفي إليه الخميرة واخلطيهم بشكل جيد.

ادهني هذا الخليط على الخدود واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي الوجه بالماء البارد بعد ذلك ويتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع كما أنها من الوصفات المغذية للبشرة.

وصفة الخميرة والنشا والزبادي لتبيض الجسم

مكونات وصفه النشا لتفتيح الجسم

علبة زبادي.

معلقة خميرة.

ومعلقة بيكنج بودر.

معلقة نشا.

طريقة التحضير