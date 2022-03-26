طريقة عمل كريم الكركم والفازلين الطبيعي لشد التجاعيد وتبييض البشرة

يعتبر كريم الكركم والفازلين من أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً، مما يجعل البشرة جميلة ومشرقة طول الوقت، ويخلص البشرة من حب الشباب والبثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه، كما يتميز بقدرته الفعالة على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويزيل التصبغات الجلدية ويقضي عليها تمامًا، ويجعل البشرة صافية ونضرة، ويعيد لها شبابها ويجعلها تبدو أصغر سنًا، كما يمكن تحضيره في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الكركم والفازلين الطبيعي لشد البشرة وتفتيحها في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الكركم والفازلين الطبيعي

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم الكركم والفازلين الطبيعي لشد البشرة وتفتيحها في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيدًا بالماء الساخن. نقوم بوضع جميع المكونات داخل العلبة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نستمر بتقليب الخليط جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى نحصل على قوام كريمي. نغلق العلبة جيدًا، ثم نضعها داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك جيدًا وتصبح مثل الكريم تمامًا.

طريقة استخدام كريم الكركم والفازلين

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على وضع الكريم على البشرة بشكل آمن وهى كما يأتي:-