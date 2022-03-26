نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رمضان.. طرق تخزين الفراولة في الفريزر في المقال التالي
يستعد الجميع لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث يعمل علينا بعد عدة أيام، ولذلك تخزن ربات البيوت المواد الغذائية والفواكه التي تحتاج إليها على مدار الشهر، وعصير الفراولة من العصائر التي يمكن إعدادها على الفطار في شهر رمضان ولذلك بدلاً من شراء الفراولة كل يوم يمكن تخزينها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة إلى ذلك في إعداد عصير الفراولة في رمضان، ولذلك إليكم أهم النصائح عند شراء الفراولة أو تخزينها.
نصائح عند شراء الفراولة
عند شراء الفراولة يجب اختيار النوع الصالح منها حتى لا تتعرض للتلف بعد فترة قصيرة، وذلك لأن هناك بعض ثمار الفراولة تتعرض للتعفن بشكل سريع، ولذلك يجب اتباع النصائح التالية أثناء الشراء:
- الحرص على شراء الفراولة الجامدة التي تخلو من أي جزء متعقن أو لين حتى لا تتعرض للتلف بسرعة.
- يفضل شراء الفراولة ذات اللون الأحمر الزاهي عند شرائها فهي تكون أفضل في الطعم وذات مذاق سكري.
- شراء الفراولة باي حجم ولكن يفضل الأحجام المتوسطة والكبيرة ولا يفضل شراء الفراولة ذات الحجم الصغير.
- لا يجب تعريض الفراولة في الماء وذلك لأن الماء سوف يسبب تحللها وكذلك تعفن الفراولة بشكل سريع.
طريقة تخزين الفراولة في الفريزر
عند الرغبة في تخزين الفراولة في الفريزر لفترة طويلة يجب عليكم اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب غسيل الفراولة بالماء الجاري بشكل جيد للتخلص مما عليها من الأتربة حتى يتم استخدامها على الفور بعد استخراجها من الفريزر.
- بعد غسل الفراولة يجب تجفيفها تماماً من الماء، وذلك لأن تخزينها وعليها الماء سوف يتجمد عند تخزينها.
- يمكن إزالة الجزء الأخضر من الفراولة من الجزء العلوي منها أو تركه بحسب ما ترغبون.
- وضع الفراولة كاملة في أكياس بلاستيكية أو يمكن تقطيعها إلى أنصاف ووضعها في الأكياس.
- قبل تخزين الفراولة في الفريزر لابد من إفراغ محتوى الكيس من الهواء حتى لا تتلف الفراولة عند تخزينها.
- يمكن ترك الفراولة في الفريزر لمدة ستة أشهر دون أن تتعرض للتلف ويتم استخدامها في إعداد العصير.
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