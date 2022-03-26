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طريقة عمل فراخ بالفريك هي وصفة رائعة لتحضير الدجاج بطريقة مختلفة حيث يمنح الفريك لهذه الأكلة طعم مختلف وكذلك التوابل تمنحها نكهة مميزة وتعتبر وصفة الفراخ بالفريك سهلة يمكن تحضيرها لوجبة الغداء أو العشاء أو في إفطار رمضان وإليكم في هذا المقال المكونات المطلوبة وخطوات عمل الفراخ بالفريك. مكونات عمل الفراخ بالفريك كوب من تلفريك مغسول ومنقوع.

ثمرتين من الطماطم مبشورة.

بصلة مبشورة.

رشة من الكمون الناعم.

شطة ناعمة.

الجزر.

السمنة.

الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

الماء. مقادير الدجاج: دجاجة.

بصلة مفرومة.

ثمرتان من الطماطم المبشورة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من الكمون المطحون.

ملعقة من السمنة.

شطة. طريقة عمل الفراخ بالفريك أولا يجب غسل الفريك بشكل جيد ويتم نقعه لمدة ساعة تقريباً.

نضع الوعاء على النار ونضيف فيه السمن حتى تسيح ثم نضيف إليها البصل.

نضيف كل من الفلفل الأسود والملح ونقلب حتى تصفر المكونات السابقة.

نضع الجزرة المبشورة إلى الخليط ثم نستمر مرة أخرى في تقليب المكونات.

نضيف الطماطم المبشورة وكل من الشطة والكمون ونضع الفريك أيضاً بعد تصفيته من الماء.

نقلب هذه المكونات بشكل جيد ثم نضيف القليل من الملح مرة أخرى ونترك الفريك على النار حتى اكتمال النضج.

نغسل الدجاجة يشكل جيد للتخلص من أي روائح بها.

نخلط كل من الطماطم مع البصل والملح والفلفل الأسود والشطة ونضيف عليهم ملعقة من السمن مع التقليب بشكل جيد.

نتبل الدجاج بهذا الخليط من الخارج والداخل ونتركها في التتبيلة لمدة ساعة تقريباً.

عندما ينضج الفريك نحسب الدجاجة من الداخل ثم نغلق الدجاجة بشكل محكم حتى لا يخرج منها.

نحضر الصينية ونضع فيها الدجاجة المحشية بالفريك قم نغطيها بورق الفويل.

نحمي الفرن على درجة حرارة مناسبة قبل إدخال صينية الدجاج بالفريك به.

نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يكتمل نضج الدجاجة. تقديم الفراخ بالفريك عندما تنضج الدجاجة يتم تقطيعها وإخراج حشو الفريك منها.

تقدم قطع الدجاج في أطباق التقديم على الفريك. عمر شويل - جدة طريقة عمل فراخ بالفريك بخطوات مختلفة - ثقفني

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