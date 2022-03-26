ايام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان الكريم ، وزي كل سنة في مجموعة من البرامج الدينية اللي بنستناها كل رمضان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم قائمة البرامج الدينية في رمضان السنة دي.
قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022:
1- برنامج لعلهم يفقهون:
برنامج لعلهم يفقهون مع الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ خالد الجندي ، هيتم عرضه على قناة DMC.
2- برنامج مصر ارض الانبياء:
البرنامج بيقدمه الشيخ علي جمعة ، وهيتم عرضة على قناة CBC.
3- برنامج القناع:
برنامج القناع للداعية الاسلامي مصطفى حسني ، هيتم عرضة على قناة ON ، وعلى منصة Watch it.
4- برنامج من الآخر:
برنامج من الآخر للداعية الاسلامي عمرو مهران ، هيتم عرضه على قناة النهار.
5- برنامج قلبي اطمئن:
برنامج قلبي اطمئن اللي بدأ عرضه من سنة 2018 مستمر معانا رمضان ده كمان ، واللي بيقوم فيه مقدم البرنامج غيث اللي شخصيته غير معروفة لحد دلوقتي بتقديم المساعدات للاشخاص من كل دول العالم ، البرنامج هيتم عرضه على قناة MBC, ابو ظبي, نور دبي, وعلى منصة شاهد.
6- برنامج اسأل مع دعاء:
برنامج اسأل مع دعاء بتقدمة المذيعة دعاء فاروق ، وهو برنامج بيرد على استفسارات الناس ، هيتم عرضه على قناة النهار.
7- برنامج احسان من المستقبل:
برنامج احسان المستقبل للسنة التانية مع الداعية الاسلامي احمد الشقيري ، والبرنامج بيناقش قضايا المسلمين في مختلف انحاء العالم ، هيتم عرضه على قناة MBC.
8- برنامج الامام الطيب:
برنامج الامام الطيب بيقدمه شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب ، والبرنامج بيناقش قضايا ايمانية على المسلم الالتزام بيها خصوصا في شهر رمضان المبارك ، البرنامج هيتم عرضه على القناة الفضائية المصرية.
قائمة مسلسلات رمضان 2022
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