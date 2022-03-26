ايام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان الكريم ، وزي كل سنة في مجموعة من البرامج الدينية اللي بنستناها كل رمضان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم قائمة البرامج الدينية في رمضان السنة دي.

قائمة البرامج الدينية في رمضان 2022:

1- برنامج لعلهم يفقهون:

برنامج لعلهم يفقهون مع الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ خالد الجندي ، هيتم عرضه على قناة DMC.

2- برنامج مصر ارض الانبياء:

البرنامج بيقدمه الشيخ علي جمعة ، وهيتم عرضة على قناة CBC.

3- برنامج القناع:

برنامج القناع للداعية الاسلامي مصطفى حسني ، هيتم عرضة على قناة ON ، وعلى منصة Watch it.

4- برنامج من الآخر:

برنامج من الآخر للداعية الاسلامي عمرو مهران ، هيتم عرضه على قناة النهار.

5- برنامج قلبي اطمئن:

برنامج قلبي اطمئن اللي بدأ عرضه من سنة 2018 مستمر معانا رمضان ده كمان ، واللي بيقوم فيه مقدم البرنامج غيث اللي شخصيته غير معروفة لحد دلوقتي بتقديم المساعدات للاشخاص من كل دول العالم ، البرنامج هيتم عرضه على قناة MBC, ابو ظبي, نور دبي, وعلى منصة شاهد.

6- برنامج اسأل مع دعاء:

برنامج اسأل مع دعاء بتقدمة المذيعة دعاء فاروق ، وهو برنامج بيرد على استفسارات الناس ، هيتم عرضه على قناة النهار.

7- برنامج احسان من المستقبل:

برنامج احسان المستقبل للسنة التانية مع الداعية الاسلامي احمد الشقيري ، والبرنامج بيناقش قضايا المسلمين في مختلف انحاء العالم ، هيتم عرضه على قناة MBC.

8- برنامج الامام الطيب:

برنامج الامام الطيب بيقدمه شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب ، والبرنامج بيناقش قضايا ايمانية على المسلم الالتزام بيها خصوصا في شهر رمضان المبارك ، البرنامج هيتم عرضه على القناة الفضائية المصرية.

قائمة مسلسلات رمضان 2022