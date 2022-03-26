نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل المشروم المقرمش في المنزل بطريقه شهية ولذيذه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المشروم المقرمش في المنزل يعتبر المشروم المقرمش أو المقلي من أكثر المقبلات الشهية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن تقديمها على المائدة وتقديمها أيضا للضيوف ويحب تناولها كثير من الأطفال، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي على مكوناته وخطوات عمل المشروم المقرمش.

طريقة عمل المشروم المقرمش

المكونات، 2 كوب من الفطر الطازج وكوب من الطحين وثلاثة أرباع ملعقة من البيكنج باودر ربع ملعقة من الملح كوب من الماء و2 كوب بقسماط و2 كوب طحين وربع كوب نشا.

طريقة التحضير

يتم خلطه البيكنج بودر والنشا في وعاء مناسب وإضافة الطحين والملح وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضع الماء تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تصبح يصبح الخليط كثيف.

نقوم بوضع المشروم فيه خليط الطحين والنشا والبقسماط ثم تجهيزها قليها في زيت غزير وساخن ووضع فيه المشروم حتى يتحمر ويصبح مقرمش ثم يتم تناوله ساخنا بجانب الصلصة المفضلة لديك.

عمل الفطر بصلصه الصويا

يعتبر الفطر بصلصه الصويا من أكثر المقبلات الساخنه التي يحب تناولها كثير من الأشخاص وتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي وهي من المقبلات الساخنه والتي يمكنك تجهيزها في المنزل بالخطوات الصحيحة وذلك من خلال السطور القادمة.

المكونات، 2 ملعقة من الزبدة و 500 جرام من الفطار و2 فص ثوم وملعقتين من صويا صوص وربع ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

نقوم بتجهيز مقلاة ونضع فيها قليل من الزبدة ثم نضع الفطر ويقلب لمدة خمس دقائق حتى يصبح طري.

بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم ويقلب لمدة دقيقتين ثم نضع صلصة الصويا ونقوم بإضافة الفلفل الأسود وبعد ذلك يترك لمدة خمس دقائق ويتم تقديمه ساخنا بجانب الأرز المحمص وبالهناء والشفاء.