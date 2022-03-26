نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم خرافة ومختلف حضري خبز الجبنة بكل سهولة في المنزل في المقال التالي
خطوات عمل خبز الجبنة الطري في المنزل بمجموعة من المكونات المفيدة التي تعمل على تقوية الجسم، تبحث دائماً الستات على ما يغذي ابنائهم وعلى ما يعمل على تقوية أبدانهم ويجعلهم يتناولون الأكل بدون تردد، فتقوم بعمل أنواع مختلفة من الأطعمة وتشكل الخبز بطرق رائعة وتدخل في عجنه مكونات بسيطة تجعله مغذي ومفيد مثل الجبنة والبصل والبقدونس وغيرهم من المكونات دون أن يشعر أحد، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل خبز الجبنة وطريقة تنفيذه بخطوات ناجحة في البيت.
مكونات عمل خبز الجبنة
سوف نتحدث اليوم بكل وضوح عن مكونات عمل خبز الجبنة الهش لتحضيره في المنزل وهذه المكونات هي كما يلي:-
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ قطع من الجبنة المثلثات أو ٣ ملاعق من الجبنة الكريمي.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- جبنة مبشورة اختياري.
- ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.
- ٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- كوب من الماء الدافئ.
- بقدونس وبصل أخضر (على حسب الرغبة ).
طريقة إعداد الخبز وتحضيره
تتنوع طرق إعداد الخبز بسبب كثرة الإقبال عليه وهو يعد الشيء الرئيسي على المائدة لذلك سوف نعرض عليكم طريقة عمل هذا الخبز وهي كالآتي:-
- نقوم بإذابة السكر والخميرة في كمية الماء الدافئ ونتركها جانياً قليلاً.
- ثم نسكب هذا الخليط في طبق ونذوب به الجبنة والحليب البودرة ثم نضع عليهم البقدونس والبصل الأخضر المفروم ونخلط.
- بعد ذلك نسكب عليهم كمية الدقيق المطلوبة بالتدريج بعد أن ننخلها ونقوم بالعجن جيداً حتى تتداخل جميع المكونات وتتكون لدينا عجينة طرية ملتصقة باليد.
- نضع كمية الزيت أيضاً ونعجن به ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر.
- بعد أن تخمر العجينة نقوم بعجنها مرة أخرى ونتركها ترتاح ثم نشكلها على حسب الرغبة دوائر صغيرة أو كبيرة.
- نضع هذا الخبز على صاج مدهون بالزيت ونغطيه ثم نتركه لمدة ربع ساعة أو أكثر حتى يخمر.
- ثم ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركه حتى ينضج تماماً.
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