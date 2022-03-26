بملعقتين فقط من السكر سوف نحضر عجينة القطايف السورية الممتازة

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طريقة تحضير عجينة القطايف السورية السحرية بأقل الإمكانيات بخطوات بسيطة في مقدرة جميع الأمهات والفتيات، وهي شيء أساسي في شهر رمضان المبارك ويتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة وكذلك حشوات مختلفة على حسب رغبة كل فرد، كما أن تعد القطايف من الحلويات المشهورة عند الشعوب العربية وغير العربية، ومن المعروف أن إعداد الحلويات والأطعمة في هذا الشهر المبارك دليل على الفرح والسرور وذلك عن طريق تبادل الزيارات بين العائلات، لذلك نحرص من خلال موقعنا الاخباري موقع ثقفني على تقديم مكونات عمل عجينة القطايف السورية وطريقة تحضيرها بالخطوات الواضحة وعرض الأنواع المختلفة من الحلويات الأخرى.
مكونات عمل عجينة القطايف السورية
عجينة القطايف السورية الرائعة التي يتم تحضيرها بأقل الإمكانيات سوف نتعرف على مكوناتها الآن وهي كما يلي :-
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٢ كوب من الماء الفاتر.
طريقة تحضير العجينة
تتعدد طرق عمل القطايف من بلد إلى أخرى وكل فرد يفضل الطريقة الناجحة لديه والآن سوف نتعرف على الطريقة السورية وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء ينخل به كمية الدقيق المطلوبة ونضيف عليه البيكنج بودر والملح ونخلطهم مع بعض جيداً.
- ثم نضع في وعاء آخر الخميرة الفورية والسكر والماء ونقلب أيضاً.
- نضع خليط الدقيق والخميرة في الخلاط الكهربائي وتخفق جيداً حتى نحصل على عجينة سائلة.
- بعد ذلك نترك هذا الخليط في مكان دافئ بعد تغطيته جيداً ونتركه حتى يتضاعف حجمه.
- ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار حتى تسخن جيداً ثم نسكب بها مقدار ملعقة كبيرة من العجين ونتركها حتى تحمر من أسفل فقط ويكون الفقاقيع.
- بعد أن تكتسب اللون البني الفاتح نرفعها ونضعها في فوطة نظيفة ونكرر الخطوات حتى تنتهي كمية العجين مع تقليب الخليط من وقت لآخر.
- في النهاية نحتفظ بها لحين استخدامها في الحشوات المتنوعة على حسب رغبة كل أم وما يفضلونه أولادها.
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