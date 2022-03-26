طريقة عمل بسكويت جوز الهند في المنزل بمكونات سهلة

بسكويت جوز الهند من ألذ أنواع البسكويت ويتميز هذا النوع بشكله وطعمه عن الأنواع الأخرى، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تجعل الكثير من الأشخاص، ويقبلون على شرائه من الخارج مما جعل الكثير من الأمهات يسعون لعمله في المنزل؛ حيث أن مكوناته بسيطة وسهلة، لذلك نقدم لكم طريقة عمله في المنزل من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

من خلال المكونات التي يتم عرضها الآن يمكنك عمل البسكويت اللذيذ الذي يتميز عن غيره بالطعم والشكل الرائع؛ حيث أن أيضًا مكوناته بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل في الآتي:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد بيضة واحدة.

2 كوب ونصف من جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل البسكويت اللذيذ الذي يحتوي على مكونات تكسبه قيمة غذائية عالية للجسم، وللحصول على الوصفة بنجاح يجب اتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من السكر والسمن، ونخلطهم جيدا بواسطة المضرب الكهربي حتى يصبح قوام كريمي.

نضيف إلى المكونات السابقة البيض والفانيليا وجوز الهند، ويتم تقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

يتم إحضار وعاء آخر ونضع به الدقيق بعد نخله جيدا، وذلك حتى نتخلص من أي عوالق به والأتربة المتطايرة، ومن ثم نضيف البيكنج بودر على الدقيق ورشة ملح ثم يتم التقليب جيدا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة جميع المكونات على بعضها حتى نحصل على عجينة لينة.

يتم تشكيل العجينة على شكل قطع صغيرة على حسب رغبتك.

ثم يتم غمس البسكويت في البيض واللبن، ونضعها على جوز الهند حتى يتم تغطيتها تماما.

نضع البسكويت في صينية مدهونة سمن، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشرون دقيقة.

نخرجها من الفرن بعد تمام النضج ونتركها تبرد، ثم نضعها في طبق التقديم ونتناولها مع كوب من الشاي باللبن.

فائدة البيض واللبن في البسكويت