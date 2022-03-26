طريقة عمل كيكة البسبوسة بكل سهولة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل

تعتبر كيكة البسبوسة من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص حيث تعتبر من الحلويات المميزة التي يرغب جميع الكبار والصغار أيضا بتناولها حيث تعتبر من أشهر أنواع الحلويات المشهورة في العديد من البلاد العربية كما يجب الإشارة أنها تمتلك العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والتي تساعد أيضاً على بناء جسم الاطفال وتحتوي أيضاً على جوز الهند المبشور الذي يجعل طعمها طيب ورائحتها جميلة للغاية وطريقة التحضير سهلة وبسيطة للغاية ويمكن لجميع النساء أن يقوموا بعمل كيكة البسبوسة بدون تعب أو مجهود تابعوا معانا.

مكونات كيكة البسبوسة الهشة

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب دقيق.

كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب زبادي.

نصف كوب زيت نباتي.

ثلاث حبات من البيض.

كيس من البيكنج بودر.

٢ كيس من الفانيليا.

شربات بارد لتحلي.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة عمل كيكة البسبوسة بكل سهولة

تعرف على كيفية صنع كيكة البسبوسة المقرمشة التي تكون أحلى وألذ من الجاهزة في خطوات بسيطة في المنزل.

ضعي البيض والفانيليا والسكر في وعاء كبير واخلطيهم بخلاط يدوي حتى يذوب السكر تمامًا.

ثم يضاف الزبادي والزبدة إلى الخليط ويقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم يضاف الدقيق والسميد والبيكنج باودر وجوز الهند المبشور ويخلط جيدا حتى يصبح المزيج كثيفا.

ثم أحضر صينية كبيرة وادهنها بكمية قليلة من الزيت.

ثم اسكب الخليط فيه وافرده بالتساوي.

ثم ضعيها في الفرن على حرارة 180 درجة حتى تنضج تمامًا وتصبح مسطحة.

أخرجه من الفرن، وزع الشراب مباشرة للسماح له بالامتصاص الكامل، وقم بتغطية الصحن العلوي واتركه ليبرد تمامًا قبل تقطيعه بالشكل المطلوب.

رتبي شرائح الكيك في طبق التقديم وقدميها مع الشاي أو القهوة. هذا مفيد أيضًا هنا.

نصائح عند تحضير كيكة البسبوسة

اليوم، سأقدم لك بعض النصائح البسيطة لتسهيل الحصول على كيكة البسبوسة جميلة وهشة في المنزل.