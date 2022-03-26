الفطيرة الليبية أشهي وألذ فطيرة ممكن تقدميها لأفراد أسرتك علي سفرة شهر رمضان

تعد الفطيرة الليبية ، من ألذ أشهي المأكولات التي تعدها ربة المنزل، وهي من المعجنات التي يتم خبزها حيث تتكون من عجينة يتم حشوها بحشوات متعددة، كاللحم والجبن والدجاج وغيرها من الحشوات، وهناك أنواع مثيرة من الفطائر تختلف طرق إعدادها وحشواتها باختلاف البلد التي تحضر فيها، وهي نوع من أنواع الوجبات الخفيفة والمنتشرة في الكثير من دول العالم بمقادير تختلف وتتشابه من حين إلي أخر، وهي إحدى أنواع المعجنات التي يشتهر بها المطبخ الليبي، وهي عبارة عن كمية من العجين ويرق ويتم حشوة، فهي من الوصفات سهلة وسريعة التحضير لأنها لا تأخذ وقتاً طويلاً عند إعدادها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل الفطيرة الليبية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الفطيرة الليبية

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الفطيرة الشهية وهي كالاتي:-

8 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

4 أكواب من الماء الدافئ.

معلقة كبيرة من ملح الطعام.



طريقة لتحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الفطيرة الليبية اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بخلط ملح الطعام وبكينج بودر جيداً، ونضيف لماء بالتدريج ونعجن جيداً بواسطة اليد ونستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. ثم نغطي العجينة في كيس من النايلون ونتركها في مكان دافئ ترتاح لمدة ساعة تقريباً ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نخرج العجينة ونقطعها إلي قطع صغيرة ثم نبدأ بتشكيلها علي شكل دوائر صغيرة. ثم نضع العجينة المشكلة في صينية مدهونة بالزيت، ونغطيها بقطعة قماش حتي لا تجف. بعد ذلك نتركها ترتاح لمدة ساعتين تقريباً، وبعد مرور الوقت نجهز قطع العجين، من خلال فردها ووضع كل قطعة منها في مقلاة علي النار. ثم نتركها حتي تكتسب اللون الذهبي، ثم نقلبها حتي تتحمر علي الوجهين، ونحشوها بالحشوة التي نرغب بها. بعد ذلك نشكلها حسب الرغبة، إما أصابع أو مثلثات ونرتبها فوق بعضها للحصول علي شكل جميل، وتقدم مع القهوة أو الحليب بألف هنا وشفا.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة عمل فطيرة العسل الهشة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات بسيطة لعمل هذه الفطيرة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق، ونضع به 2 كوب من الدقيق، و3 ملاعق من اللبن البودر ورشة سكر، ورشة ملح ويتم خلط المكونات معاً. ثم نقوم بإضافة كوب من الماء بالتدريج، مع الخلط إلي أن يصبح قوام الخليط كالعسل، قد لا تستعملي كل كمية الماء المطلوبة، إذا حصلت علي القوام المناسب. بعد ذلك حمي مقلاة وادهنيها بقليل من الزيت، ثم ضعي مقدار مناسب من الخليط في المقلاة، واتركي الخليط حتي يميل وجهة إلي اللون الذهبي. ثم اقلبي الحلي علي الجهة الأخرى، واتركيه أيضاً حتي ينضج، و كرري حتي تنتهي من الكمية، ثم زيني الحلي بالعسل بحسب الرغبة، وقدميه بالهنا والشفاء.

طريقة عمل فطيرة الثوم والجبن اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-