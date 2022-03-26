نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مشروبات فعالة ومجربة لتخسيس الكرش فقط.. إنقاص الوزن بمشروبات حارقة للدهون للتخلص من الكرش نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتخسيس الكرش فقط الطبيعية، حين يبدا الجسم في زيادة الوزن تدريجيا تمكن من هنا المشكلة التي لا يقدر البعض على تخطيها، حيث يعاني الالاف من مختلف الدولة من زيادة الوزن وعدم القدرة على فقدان الوزن لذلك اليوم نود ان نستعرض معكم اهم المشروبات التي تساعد على التخسيس ولكن اولا ينبغي علينا اتباع التمارين والمواظبة على الرياضة يونيا واتباع نظان غذائي سليم من أجل لفقدان الوزن بشكل أفضل دون المعاناة أكثر من اللازم.

وصفة لتخسيس الكرش فقط

هناك الكثير من وصفات مشروبات للتخسيس وهي فعالة جدا في تخسيس الكرش وإنقاص الوزن لدي الرجال والسيدات في وقت اسرع، فما عليكي غير اتباع تلك المشروبات وسترين الفرق بنفسك.

الليمون والماء لتخسيس الكرش

من اهم المكونان اللذان يفضل أن يكونان جاهزان في الثلاجة الماء والليمون هذا المشروب الذي يساعد في إنقاص الكرش في فترة قصيرة، كل ما عليك فعله هو تحضير لتر من الماء ويضاف عليه ربع كوب من عصير الليمون وقومي بتناوله خلال النهار وبهذه الطريقة ، سيكون جسمك قادرًا على التخلص من الكرش نهائيّا.

الشاي الأخضر لانقاص الوزن والتخلص من الكرش

يؤكد اليابانيون والصينيون أن شرب الشاي الأخضر مفيد جدًا لصحتك كونه يساعد على التخلص من الدهون في الجسم ويحسن من قدرة الجسم على حرق الدهون المتراكم، بالإضافة على محاربة الشيخوخة، ولذلك يفضل تناول كوب من الشاي الاخضر يومياً.

العسل للتخلص من الكرش

يتم استخدام العسل في التخلص من الدهون والعمل على التخسيس، فيمكن أن يصبح العسل بديلاً جيدًا للسكر ويستخدم في القهوة أو الشاي ، أو يذوب في الماء الساخن والليمون لتسريع عملية التمثيل الغذائي.

النعناع للتخسيس

يعتبر النعناع من أفضل الوصفات والمشروبات التي تلعب دورا هاما في تسهيل عملية التخسيس وانقاص الوزن كونه يعمل كمضاد طبيعي للجوع ، بالإضافة إلى تعزيز عملية الهضم ، ويفضل تناول كوب من النعناع قبل الوجبتين الرئيسيتين سيشعرك بقليل من الجوع .

المكونات

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة أو المجففة.

كوب من الماء.

الطريقة

اغلي كمية الماء. ثم أضف النعناع المجفف بعد غسله حيدا بالماء في كوب الما المغلي. اتركيه ينقع لمدة 10 دقائق مع تغطية الكوب. أخيرًا قم بالتصفية والشرب.

الزنجبيل مع الشاي الاخضر لحرق الدهون لتخسيس فعال

الشاي الاخضر له العديد من الفوائد المذهلة في عملية التخسيس والتخلصمن الوزن الزائد فضلا على تقدرته في محاربة الشيخوخة كونه يحتوي على مضادات الأكسدة، ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا ، الشاي الأخضر على مواد يمكنها حرق الدهون الزائدة وتقليل امتصاص الدهون الناتجة عن تناول الطعام، فقط ماعليكي هو اضافة نصف ملعقة صغيرة الزنجبيل إلى الشاي الأخضر وتناول كوب يوميا وستلاحظين الفرق بنفسك.