طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة لأحلى وألذ عشاء خفيف

عجينة البيتزا السريعة من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها؛ حيث أن البيتزا من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير، وذلك لأنها لذيذة وشهية ويمكنك عملها في المنزل من خلال تحضير عجينة سريعة، وهي منتشرة جدا في جميع البلاد، كما يتزاحم عليها الكثير في محلات بيع الأكلات السريعة، لذلك تسعى الأمهات لمعرفة إعداد العجينة السريعة بطريقة سهلة، والآن من خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير العجينة بكل يسر.

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

من خلال المكونات التي يتم عرضها لكم الآن يمكنك عمل عجينة البيتزا السريعة؛ حيث يتم تحضيرها بسهولة وسرعة ومكوناتها متوفرة بالمنزل وليست مكلفة، وتتمثل مكوناتها من الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل عجينة البيتزا بكل سهولة المنزل؛ حيث يقبل عليها جميع أفراد الأسرة من خارج المنزل، لذلك نرغب عملها في المنزل لضمان سلامة الأسرة وضمان جودة المكونات، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

نضع الماء الدافئ في إناء صغير، ونضع به الخميرة الفورية والسكر.

ثم نضع كمية الزيت المحددة على الخليط السابق مع التقليب الجيد.

نترك الخليط لمدة عشرة دقائق حتى يتم التفاعل جيدا.

نحضر وعاء آخر نضع فيه الدقيق مع الملح مع التقليب جيدا.

نضع الخميرة بعد أن تختمر على الدقيق والملح.

يتم تقليب المكونات جميعا حتى يتكون منها عجينة لينة.

نضع العجينة على سطح صلب ويتم عجنها مرة أخرى بشكل جيد لمدة كافية.

ثم نترك العجينة لمدة نصف ساعة لكي تختمر.

مكونات صلصة البيتزا

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 حبة من البصل المقطع.

4 فصوص ثوم مقطع.

ثلاث أكواب صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

2 ملعقة كبيرة من الريحان.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل صلصة البيتزا