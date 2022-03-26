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عجينة القطايف، يتساءل الكثير من الناس عن طريق تحضير عجينة القطايف وضمان نجاحها من أول تجربة، ولاسيما أن طريقة إعدادها تتنوع من بلد لأخرى لكنها تظل الأكثر شعبية خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث أن القطايف مقارنة بشهر رمضان خصيصا لأن الجسم يحتاج إلى المواد الغذائية والسكريات خصيصا في رمضان للحفاظ على مستوى السكر بالدم، وتتنوع طرق تحضير القطايف فيمكن حشوها بالمكسرات أو حشوها بالنوتيلا أو الكريم شانتيه أو تركها سادة لكن تظل طريقة تحضير العجينة واحدة في مختلف دول العالم العربي، ونظرا لاقتراب شهر رمضان الكريم حرصنا في أن نلقي الضوء على طريقة تحضير عجينة القطايف بشكل ناجح من أول تجربة في المنزل عبر موقعنا فيما يلي. مقادير عجينة القطايف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.

ملعقة شاي صغيرة من بيكينج باودر.

مقدار ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة صغيرة سميد بسبوسة.

ملعقة من ماء الورد.

كوب ماء دافئ. الحشو اختياري حسب الرغبة. الشربات كوب ونصف سكر.

كوب من الماء.

رشة فانيليا.

عصير ليمون.

ملعقة عسل الجلوكوز. طريقة عمل عجينة القطايف الناجحة نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربي ويضربها لمدة عشر دقائق.

نقوم لتصفية العجينة بمصفاة ضيقة للتخلص من أي تكتلات.

تترك العجينة لترتاح قليلا، ثم نحضر صينية تيفال أو أي نوع غير قابل للالتصاق.

نسخن المقلاة جيدا ومسحها بمنديل مبلل بالزيت في أول مرة أستخدم فقط.

نضع الخليط بملعقة متوسطة ونتركها لكي يختفي أثر العجين وتظهر الفقعان المستوي علي العجينة من أعلى دون تقليب، كذلك تكون ذات لون ذهبي فاتح من أسفل.

نحضر طبق وفوطة ونضع به وحدات القطايف عقب إخراجها مباشرة من على النار لحفظها من الجفاف.

أما الحشو فتركيا وفقا لذوق الأسرة أو المعد للوصفة فتختلف من حيث وضع المكسرات المشكلة وإغلاق القطايف من الجهات بطي أطرافها وضغطها.

أو ضغط طرفها السفلي وصناعة قرطاس وتقلي في الزيت ثم يتم حشوها بالنوتيلا أو الكريمة عقب صب الشربات البارد عليها وهي ساخنة. عمر شويل - جدة ألذ حلويات رمضان في البيت بأقل التكاليف طريقة عمل عجينة القطايف الناجحة - ثقفني

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