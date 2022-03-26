حضري بسكوت النشا التركي الذائب في الفم بمجموعة مكونات غير مكلفة

يعد بسكوت النشا التركي من أجمل البسكوتات واروعها حيث أنه يتكون من مكونات متعددة يسهل الحصول عليها من أقرب مكان، كما أن يتم تحضير هذا البسكوت في أقل وقت ممكن لدى الأمهات ولا يتطلب وقتاً للتخمير أو أي شئ، لذلك تقوم معظم الأمهات والفتيات بتحضيره باستمرار بسبب سهولته وقلة تكاليفه، وهو يعتبر من أنواع البسكوتات الخفيفة المقرمشة التي يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة وغيرها، فهيا بنا نتعرف من خلال هذا الموضوع على طريقة تحضير بسكوت النشا التركي وبسكوت الفانيليا الرائع.

مكونات عمل بسكوت النشا التركي

تعتبر مكونات عمل بسكوت النشا التركي من المكونات التي تستخدم باستمرار في عمل الحلويات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٤ أكواب من النشا.

٢٥٠ جرام من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

٢ حبة من البيض.

طريقة تحضير البسكوت

تعد طريقة تحضير هذا البسكوت من أهم الطرق التي تتبعها كثير من الأمهات للقيام بها لأولادها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الزبدة والبيض والسكر البودرة ونضربهم مع بعض جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي. ثم نقلب البيكنج بودر مع النشا والدقيق المنخول ونضيفهم بالتدريج إلى الخليط السابق ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة غير ملتصقة باليد. بعد ذلك نقطع العجين إلى كرات صغيرة الحجم أو نشكله بالقطاعات المناسبة. نرص قطع العجين على صينية مدهونة بالزيت ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج البسكويت تماماً. ثم نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكوت حتى يبرد ثم نقدمه مع كوب الشاي الساخن أو الحليب بألف هنا وشفا.

طريقة عمل بسكويت الفانيليا

بسكويت الفانيليا من البسكوتات الرائعة التي لا تتطلب مكونات كثيرة مكلفة وهذه المكونات هى كما يلي:

1/2 2 كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة أو الزيت.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حبة كبيرة من البيض.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة