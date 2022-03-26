طريقة تحضير الكبدة الحمراء وطرق تجهيزها مقلية ومشوية

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني، تعتبر الكبدة الإسكندراني من الوجبات الشعبية التي لديها مذاق شهي للغاية كما يتم تحضيرها بخطوات بسيطة للغاية فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني.

هذا وتعتبر الكبده من أحد اهم وأشهر الاكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وتعتبر انواع الكبده إلى نوعين لا ثالث لهم وهم كبدة بلدي وخي الكبده التي يتم استخراجها من الحيوان بعد ذبحة، أما النوع الثاني فهو كبدة مستورده وهى تأتي من بلاد اخري مجمده في ثلاجات وتعبر عن طريق المواني إلى البلاد المصرية.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:

نصف كيلو من الكبدة ثم يتم تقطيعها إلى شرائح.

ملعقتان من الثوم المفروم.

ربع كأس من عصير الليمون.

فلفل أحمر رومي ثم يتم تقطيعه إلى شرائح طويلة.

حبة من الفلفل الأخضر الرومي المقطع إلى شرائح طويل.

قرن الفلفل الأحمر المقطع إلى شرائح.

ملعقتان من الخل.

ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

أربعة أرغفة من الخبز البلدي.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الكبدة الإسكندراني من خلال اتباع الخطوات الآتية: أولًا يتم نقع الكبدة لمدة نصف ساعة في اللبن ثم يتم غسلها جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة الزيت ونصف كمية من الثوم المفروم في مقلا. ثم يتم إضافة الكبدة ويتم التقليب. القيام بالحصول على إناء ثم يتم وضع فيه كلًا من الليمون والخل والثوم والكمون والبابريكا وشرائح الفلفل الحار والفلفل الأسود والملح ويتم خلطهم جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأحمر والأخضر إلى الكبدة بعد أن يتغير لونها إلى اللون البني. ثم يتم إضافة خليط التوابل إلى الكبدة مع التقليب لحين أن تكتسب المقادير مذاق البهارات.

طريقة تحضير كبدة إسكندراني بالفلفل

يتم تحضير كبدة إسكندراني بالفلفل من خلال إحضار المقادير الآتية:

ثلاثة حبات من الفلفل.

ثلاثة ملاعق من الزيت.

أربعة ملاعق من الخل.

كيلو من الكبدة ثم يتم تقطيعها إلى شرائح طويلة.

فص من الثوم.

خطوات التحضير:

الحصول على الكبدة ثم يتم تتبيلها بكلًا من الشطة والفلفل والليمون والخل والملح.

بعد ذلك يتم وضع الزيت على النار ثم يتم إضافة الثوم ويتم قليه.

ثم يتم إضافة الفلفل الحار والفلفل الأخضر بعد ذلك يتم إضافة الكبدة والطماطم المقطعة ويتم تقليب المكونات على النار لحين النضج.

مقادير تحضير كبد الدجاج المخبوز

نصف كيلو من كبدة الدجاج.

نصف ملعقة من الميرمية.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من الخردل المجفف.

رشة من كلًا من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير: