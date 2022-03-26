نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة كل طرق تبييض الاسنان مره واحده ولن تعود صفراء مجددا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر صفار الأسنان من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص فصفار الأسنان يشكل فقدان الثقة في ابتسامتكم ولكن هناك الكثير من الوصفات التي يعتمد عليها في تنظيف الأسنان واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم بعض الوصفات المنزلية التي تساعد في تنظيف الأسنان الصفراء.

كيفية تنظيف الأسنان الصفراء في المنزل

هناك الكثير من الطرق التي يعتمد عليها من أجل التخلص من مشكلة الأسنان الصفراء وتلك الطرق هي كلًا من التالي:

قشر الموز:

يعتبر قشر الموز من أكثر الطرق التي تتسم بالكثير من المميزات التي من بينها القدرة الفائية على تنظيف الأسنان، وذلك لأنه يحتوي على كم كبير من المعادن الضرورية المفيدة للأسنان مثل البوتاسيوم والماغنسيوم وإليكم طريقة استخدام قشر الموز في تنظيف الأسنان:

طريقة التجهيز:

أولًا يتم اختيار ثمرة من الموز الناضج ويفضل عدم الاعتماد على القشر الأسود. بعد ذلك يتم فرك الأسنان بالاعتماد على قشر الموز الطازج بعد من الناحية الداخلية للموز. أثناء الفرك يتم جعل الفم مفتوح والشفاه يجب أن تكون بعيدة عن ملامسة الأسنان. يلزم ترك قشور الموز لمدة خمسة دقائق من أجل أن يتم الاستفادة من كافة فوائدها.

صودا الخبر:

يعتبر صودا الخبر من أكثر أنواع المكونات التي يعتمد عليها في تنظيف الأسنان الصفراء.

وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تنظيف الأسنان الصفراء باستخدام صودا الخبز:

الطريقة:

أولًا يتم خلط ربع ملعقة من صودا الخبز مع كمية من معجون الأسنان ثم يتم استخدام ذلك الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع. يمكن أيضًا أن يتم الاعتماد على غسول الفم مع صودا الخبز من أجل تبييض الأسنان من خلال خلط ملعقة من صودا الخبز، ونصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع كأس من المياه البارد وذلك لمدو ثلاثة مرات في اليوم. يتم فرك الأسنان لمدة دقيقتين يتم الاعتماد على ذلك الخليط مرتين في كل أسبوع، ثم التوقف واستخدامه بعد أن يمر خمسة عشر يوم. وعليكم أن تعلموا أن الإكثار من استخدام صودا الخبز يجعل الأسنان خالية من المينا الطبيعيةوتجعلها حساسة للغاية لذلك يفضل عدم الإفراط في استخدام صودا الخبر.

قشر البرتقال الطازج:

تنظيف الأسنان بالاعتماد على قشر البرتقال يساعد على الحد من مشكلة صفار الأسنان وإليكم في السطور الآتية الطريقة التي يتم استخدام قشر البرتقال بها:

الحصول على قشر البرتقال ثم يتم فرك الأسنان به كل ليلة قبل أن يتم الخضوع على النوم.