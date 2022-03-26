طريقة تحضير كعك المخابز بالسمسم بدون نشادر ولكن بطعم مقرمش ولذيذ

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طريقة تحضير كعك المخابز بالسمسم بدون نشادر بمجموعة من المكونات الغير مكلفة، وهو يعد من أنواع المخبوزات المسلية اللذيذة التي يتم تحضيرها في المنزل مثل الأنواع الجاهزة، ويتم تناوله في أي وقت لأنه ذو طعم مسكر وأيضاً يكثر تناولها بجانب كوب الحليب الساخن أو الشاي، ويعتبر من الأطعمة التي تعمل على تقوية الجسم واكسابه المناعة القوية بسبب ما به من مكونات مثل اليانسون والشمر والمحلب والسمسم، لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير كعك المخابز بالسمسم المقرمش والتعرف على مكونات عملها.
مكونات عمل كعك المخابز بالسمسم بدون نشادر
يتكون كعك المخابز بالسمسم من ابسط المكونات نجدها في كل الأماكن من حولنا فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة من المحلب المطحون.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- نصف كوب من النشا.
- ملعقة من الشمر المطحون.
- ¾ كوب من السمسم المحمص المطحون.
- ملعقة من اليانسون المطحون.
- ٣ حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ¾ كوب من الزيت.
- ملعقة من الفانيليا.
- سمسم للتغطية ( نصف كوب ).
طريقة إعداد الكعك
تختلف طرق عمل الكعك من وصفة إلى أخرى ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على طريقة المخابز وهي كما يلي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا والسكر والخل والزيت ونخلط جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
- ثم نضع في وعاء السمسم المحمص المطحون ثم نسكب الخليط السابق عليه ونقلب.
- نضيف أيضاً اليانسون المطحون والشمر والمحلب والملح ونخلط حتى تتداخل المقادير.
- بعد ذلك نضع نصف كوب النشا والبيكنج بودر ونقلب مع اضافة كمية الدقيق المنخول بالتدريج ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ملتصقة قليلاً باليد.
- نقوم بتشكيل العجينة على حسب الرغبة والأفضل تشكيلها على شكل حلقات دائرية صغيرة ثم نرش عليها السمسم ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة أقل من المتوسطة ونتركها حتى يكتسب الكعك اللون الذهبي الرائع.
فوائد الشمر للجسم
سوف نحدثكم الآن على بعض من فوائد الشمر للجسم وهي كالآتي:-
- يمنع الشمر من الإصابة بفقر الدم ولذلك لوجود الحديد والحمض الأميني الهيستيدين.
- يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على زيادة نضارة البشرة وتكوين الكولاجين وتعزيز مناعة الجسم أيضاُ.
- يساعد في علاج العدوي البكتيرية مثل علاج داء المبيضات.
- يعمل على زيادة القدرة المعرفية والتقليل من عجز الذاكرة لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.
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