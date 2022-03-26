بدون فرن طريقة عمل الفطائر الذهبية القطنية في 10 دقائق بحشوات اقتصادية موجودة في كل بيت

المعجنات من الاكلات السهلة البسيطة التي يحب الجميع تحضيرها وهناك العديد من أنواع الفطائر, وتعد الفطائر القطنية من أفضل أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة وبمكونات بسيطة وأهم ما يميزها أنه يتم تحضيرها في وقت قصير دون الحاجة الي الانتظار حتى تتخمر العجينة او استخدام الفرن, ويبحث الكثير عن أفضل طريقة لتجهيز الفطائر القطنية في البيت بسهولة, لذلك خلال مقالنا هذا سنوضح كيفية تحضير أسهل فطائر قطنية وخفيفة وبمكونات بسيطة في البيت دون إضافة بيض او لبن او خميرة.

ما هي المكونات الازمة لعمل الفطائر القطنية الهشة

كوبان دقيق.

نصف كوب دقيق سميد.

معلقة خميرة.

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

معلقة سكر.

ربع معلقة خميرة.

الحشو المفضل.

خطوات إعداد الفطائر القطنية الهشة في البيت ببساطة

يتم وضع الخميرة مع كوب الماء والسكر ويقلبان معا حتى يمتزجا وبعد ذلك يتم ترك الخليط عشر دقائق.

يوضع على الخليط الزيت والملح ويقلبان وبعد ذلك يتم وضع دقيق السميد وينخل الدقيق الابيض ويوضع عليه ويقلب كل المكونات حتى لا يظهر أي دقيق وبعد ذلك يتم يتم تغطيه العجينة وتترك نصف ساعة.

يتم تقطيع العجينة وتشكل حسب الرغبة وبعد ذلك يتم حشوها بالحشو المفضل ويفضل أن يكون لحم مفروم.

توضع الفطائر في طاسة بها معلقة زيت وتقل على كل جهة حتى تنضج تماما.

أفضل الحشوات التي يمكن استخدامها مع الفطائر القطنية

حشو اللحم ويتم فيه خلط كمية من اللحم المفروم مع بصلة مقطعة شرائح ويوضع عليها شرائح من الفلفل وملح وفلفل وتترك على النار ربع ساعة ويتم استخدامها في حشو العجينة.