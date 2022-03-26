نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تبييض اليدين في 10 دقائق؟ خلطة فعالة ومجربة في تفتيح الوجه واليدين سريعا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة في يومين مع تطبيق الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الوجه وكامل الجسم في وقتا قصير، ستحصلين على نتيجة مبهرة، حيث تعتبر الوصفات والخلطات الطبيعية هي الحل الأمثل في التخلص من جميع مشاكل البشرة من بقع وغمقان وحبوب وبثور ونمش وغيرها من المشاكل ةلتي تواجه الفتيات والسيدات، ولذلك اليوم نود مع زوار موقعنا ثقفني تقديم اقوي مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة في تبييض الوجه.

خلطة تبييض الوجه في ثلاث ايام

تفتيح البشرة باستخدام النشا هي افضل الطرق الطبيعية المجربة فيتبييض الوجه الرقبة، حيث يتم دمج مسحوق النشا في العديد من الوصفات الطبيعية كونه يعمل على تقشير للطبقة الميتة من على سطح الجلد.

المكونات

ملعقتان من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان من الحليب السائل.

الطريقة

نبدا بدمج المكونات معا جيدا جدا حتي يصبح لديكي خليط لين. نوزع المزيج على الوجه بحركات دائرية رقيقة. نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة. ثم يشطف الماء الفاتر.

وصفة زيت الخروع لتفتيح وترطيب البشرة

زيت الخروع من افضل ما يتم تطبيقه في تفتيح البشرة وازلة البقع من على سطح الجلد، كما يساعد في ترطيب البشرة بعمق ممايجعلها نضرة وحيوية.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

الطريقة

نوزع كمية زيت الخروع على الأماكن المراد تفتيحها. ويترك حتي يتشربه الجلد لمدة لا تقل 60 دقيقة. بعدها يشطف بالماء الفاتر.

وصفة زيت الزيتون للبشرة الجافة

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد للبشرة من أهمها مضاد للأكسدة للبشرة، ويلعب دورا هام في منع الشيخوخة المبكرة للجلد، كما يقوم على اصلاح تلف الجلد مما يجعلعا لامعة ونضرة.

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون

الطريقة

يدلك الوجه بكمية زيت الزيتون ويترك حتي مرور 20 دقيقة.

من بعدها يشطف الوجه بالماء الدافيء.

تكرر الخلطة ثلاثة مرات من كل اسبوع.

وصفة الزبادي لتبييض الوجه

الزبادي هي من العناصر المفيدة للبشرة والجسم بالكامل، كونها تعمل على تصفية البشرة وجعلها مثال بشرة الأطفال.

المكونات.

ملعقة من الزبادي.

الطريقة

توزيع ملعقة من الزبادي على الوجه.

تركها لمدة 30 دقيقة.

ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء.

وصفة الملح لتقشير الجلد

تعتبر وصفة الملح من أفضل الوصفات الفعالة التي تستخدم في تقشير الطبقة الميتة من على الجلد، ومع المواظبة عليها سيتم ازالة الاسمرار المتراكم في الوجه واليدين، فقط من خلال توزيع ملعقة من الملح على اليدين مع الفرك جيدا لدقيقة ثم يشطف بعد مرور 10 دقائق قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

وصفة لتفتيح البشرة بمعجون الطماطم

تعد الطماطم من اقوي الوصفات الطبيعي التي تساعد في تبييض الوجه سريعا، كونها تحتوي على خصائص تساعد في جعل البشرة بيضا ونضره وحيوية، وحين خلط الطماطم مع النشا نكتسب ماسك مذهلة يقشر الطبقة الميتة من على سطح الجلد.

المكونات.

ملعقة من معجون الطماطم. ملعقة من النشا

الطريقة