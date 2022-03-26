طريقة تحضير حلوى التين المجفف العمانية بمجموعة من المكونات المغذية للجسم

تعتبر حلوى التين المجفف العمانية من الحلويات الصحية المغذية التي تمتاز بمجموعة من الفوائد المتعددة، لأنها تتكون من التمر الأسود والتين المجفف وجوز الهند والزبيب والعسل وكل مكون من هذه المكونات يلعب دور مهم في الجسم، وهذه الحلوى لا تتطلب عند تحضيرها فرن ولا بوتجاز لأنها تتم من خلال خلط جميع المكونات ووضعها في الثلاجة بعد تشكيلها، ونظراً لسهولة إعدادها وفوائد مكوناتها سوف نعرض عليكم الآن مكونات عمل حلوى التين المجفف العمانية بدقة وشرح طريقة تحضيرها بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل حلوى التين المجفف العمانية

تعتبر مكونات عمل حلوى التين المجفف العمانية من المكونات المغذية الرائعة للجسم وهي كما يلي:-

كوب من الجوز.

١٢ قطعة من التين المجفف.

نصف كوب من الطحينة.

١٢ قطعة من الزبيب.

ربع كوب من العسل.

١٢ قطعة من التمر الأسود.

نصف كوب من جوز الهند.

للتزيين

سمسم.

بذور عباد الشمس.

جوز هند.

طريقة تحضير الحلوى العمانية

تعتبر طريقة تحضير هذه الحلوى العمانية من أكثر الطرق البسيطة التي لا تستغرق من وقت حضراتكم الكثير وهي كما يلي:-

نضع في الخلاط الكهربائي او المفرمة مقدار كلاً من الطحينة والجوز والعسل ونخلطهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة التمر الأسود وجوز الهند والزبيب والتين المجفف إلى الخليط السابق ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة متماسكة القوام. بعد الحصول على عجينة متماسكة نقوم بتشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم ثم نغمس كل كرة في السمسم أو جوز الهند أو بذور عباد الشمس. نضغط على هذه الكرات ثم نضعهم في صينية وندخلهم الثلاجة حتى تكون متماسكة ثم نقدمها بألف هنا وشفا.

فوائد جوز الهند

تحتوي ثمرة جوز الهند على العديد من القيم الغذائية ولمعرفة هذه الفوائد يمكن متابعتنا الآن وهي:

يعمل جوز الهند على حماية القلب لأنه يحتوي على حمض اللاريك الذي يحسن مستوى الكوليسترول الجيد بالجسم.

يعمل على تقوية جهاز المناعة.

مصدر مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء بالجسم.

يحسن من عملية الهضم ويقلل من المشاكل الهضمية المختلفة.

فوائد التين المجفف

يعد التين المجفف من الأصناف التي تحتوي على فوائد متعددة وهي كما يلي:-