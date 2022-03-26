أفضل طريقة لصبغ الحواجب بني فاتح طبيعياً بدون مواد كيميائية

طريقة صبغ الحواجب بني فاتح طبيعياً، تعتبر صبغات الحواجب من أحدث صيحات الموضة للمرأة، تفضل أكثر النساء اللجوء للخلطات الطبيعية، هناك خلطات طبيعية كثيرة لتعطي اللون المفضل لديك، منها البني والأسود والأشقر، لأن الحواجب هي التي تحدد ملامح المرأة، لهذا لابد أن يصبح لون حواجبك كما ترغبين فيه، أو حسب الموضة بمعني أدق، وقد تلجأ بعض النساء إلي رسم حاجبيها بطرق مختلفة، ولكن قد تحدث بعض النتائج الغير صحية مثل التهاب الجلد أو العيون، ولهذا إليك وصفة لصبغ الحواجب بمواد طبيعية جداً باللون البني الفاتح، سنقوم اليوم بتحضير وصفة لك تعتبر هذه الوصفة هائلة النتيجة وسهلة التحضير، يمكنك أن تحصلين على اللون البني الفاتح أو الغامق حسب طريقة التحضير، فإذا كانت نسبة الفحم النشط أكثر أصبح اللون أغمق، وإذا وضعتي كمية قليلة أصبح اللون فاتح، هيا بنا نتعرف على طريقة التحضير فتابعونا عبر الأسطر التالية.

طريقة صبغ الحواجب بني فاتح

المكونات

١ ملعقة كبيرة من جل الصبار (الالوفيرا).

كبسولة من الفحم النشط.

١ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

١ كبسولة من فيتامين هاء.

طريقة التحضير

أحضري إناء مناسب وجاف.

ضعي جل الصبار الالوفيرا مع معلقة الكاكاو.

قلبي جيداً، ثم أضيفي كبسولة الفحم النشط.

بعد ذلك أضيفي كبسولة الفيتامين.

أخلطي كل المكونات جيداً بمعلقة خشبيه.

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة.

أحضري عود من أعواد قطن الأذن.

قومي بوضع الصبغة على حواجبك.

اتركيها لمدة عشر دقائق على حاجبيك.

اغسل وجهك جيداً بالماء البارد والصابون.

صبغ الحواجب بالقهوة باللون البني

يتم مزج ملعقتين كبيرتين من القهوة مع ملعقة صغيرة من الكاكاو وخلطها بملعقتين زيت جوز الهند ويتم المزج مع بعضهما البعض.

يتم وضع الصبغة على الحواجب وتركها لمدة ربع ساعة ثم تمسح وتغسل.

ولاحظي اللون البني الفاتح الطبيعي.

الآن قومي باكتشاف النتيجة المميزة للون حاجبيك، وبعد شرح طريقة تحضير صبغة الحواجب باللون البني، نرجو أن تنال إعجابكم، ولمزيد من الوصفات الطبيعية نرجو منكم ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، دمتم في أمان الله.