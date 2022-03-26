اختراااع.. هاتي شوية فشار وضيفي رشة بكينج بودر عمري ما تخليت كل دة هيطلع من رشة

الفشار من المسليات التي لا يمكن ان يختلف عليها احد فيحبها الكبار والصغار ويتم تحضير الفشار عادة بالطريقة المعتادة وهي الملح, ويبحص الكثير عن طريقة جديدة لعمل الفشار في البيت وتكون مختلفة عن الفشار بالملح او بالأطعم المختلفة, ووصفة الفشار مع البيكنج بودر من افضل الوصفات التي ظهرت مؤخرا لتحضير الفشار فهي لذيذة وغنية ويمكن تحضيرها بسهولة, وخلال مقالنا هذا سنوضح طريقة عمل الفشار بالبيكنج بودر بسهولة في البيت.

مقادير عمل الفشار مع البيكنج بودر

الفشار من الاكلات التي لا يعرف الكثير ان لها العديد من الفوائد للجسم فهو مصدر غني بالبروتين الذي يقوي عضلات الجسم ويساعد في زيادة النمو لدي الأطفال, ويحتوي على العديد من الالياف بأنواعها المختلفة والتي تساعد في تحسين هضم الطعام ويساعد في ملئ المعدة والشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي فهو حل سحري للاشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن ويمكن تحضير الفشار بأكثر من طريقة ومنها فشار الكراميل والذي نحتاج لتحضيره المكونات التالية:-

نصف كوب ذرة فشار.

معلقتين زيت نباتي.

رشة ملح.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة زبدة.

نصف كوب سكر.

كيفية تحضير الفشار بالكراميل في البيت بأبسط الخطوات

الفشار بالكراميل من الوصفات اللذيذة والتي في الغالب من يتم شراؤها من المحلات بتكلفة عالية بالرغم من أنه يمكن تحضيره بخطوات سهلة كالتالي:-