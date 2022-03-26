أسهل طريقة لتحضير كيكة المقلاة الهشة السريعة بدون فرن ببيضة واحد فقط بمكونات اقتصادية

طريقة تحضير كيكة المقلاة الهشة السريعة بدون فرن من أكثر الحلويات التي تقوم بتحضيرها بشكل دائم هي الكيك و هناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير الكيك وكل طريقة لها خطوات خاصة في تحضيرها، كما أن الكيك من ألذ وأحلى الحلويات التي يفضلها الجميع من الكبير إلى الصغير ومن الحلويات الخفيفة التي يصلح تقديمها في الإفطار والعشاء وبين الوجبات، ولأنها من أكثر الحلويات تحضيرًا تبحث الأمهات دائما عن طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير الكيك وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرع طريقة لعمل الكيك في المقلاة بدون فرن أو إضافة الكثير من البيض في 10 دقائق فقط.

مقادير كيكة المقلاة الهشة السريعة

نصف كوب من الدقيق.

ربع كوب زبدة مذابة.

بيضة.

باكيت من الفانيليا.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ربع كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة البيكينغ بودر.

رشة من الملح.

طريقة تحضير كيكة المقلاة الهشة السريعة