أسهل طريقة لتحضير كيكة المقلاة الهشة السريعة بدون فرن ببيضة واحد فقط بمكونات اقتصادية

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طريقة تحضير كيكة المقلاة الهشة السريعة بدون فرن من أكثر الحلويات التي تقوم بتحضيرها بشكل دائم هي الكيك و هناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير الكيك وكل طريقة لها خطوات خاصة في تحضيرها، كما أن الكيك من ألذ وأحلى الحلويات التي يفضلها الجميع من الكبير إلى الصغير ومن الحلويات الخفيفة التي يصلح تقديمها في الإفطار والعشاء وبين الوجبات، ولأنها من أكثر الحلويات تحضيرًا تبحث الأمهات دائما عن طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير الكيك وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرع طريقة لعمل الكيك في المقلاة بدون فرن أو إضافة الكثير من البيض في 10 دقائق فقط.
مقادير كيكة المقلاة الهشة السريعة
- نصف كوب من الدقيق.
- ربع كوب زبدة مذابة.
- بيضة.
- باكيت من الفانيليا.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع كوب حليب سائل.
- ملعقة صغيرة البيكينغ بودر.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير كيكة المقلاة الهشة السريعة
- أولا نقوم بنخل المكونات الجافة قبل الاستخدام نقوم بوضع الدقيق ورشه من الملح مع بعضهم، ثم نقوم بنخل هذه المكونات.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة في وعاء على نار هادئة حتى تذوب فقط، عندما تذوب نرفعها من على النار.
- نضع البيض و الفانيليا و الخل الأبيض في وعاء ونقوم بضرب هذه المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي حتي يتغير لون البيض إلى الأصفر.
- ثم نقوم باضافة الزبدة المذابة على البيض ونقوم بضربها مع المكونات حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بوضع السكر الأبيض ونخفق كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا ويبدأ السكر أن يذوب مع المكونات.
- نضيف الحليب السائل على خلط البيض والزبدة و نستمر في ضرب المكونات.
- بالتدريج ملعقة بملعقة نقوم بإضافة الدقيق المنخول مع الاستمرار في التقليب حتى يختفي أثر الدقيق.
- في الآخر نقوم باضافة البيكنج بودر ونقلبهم بملعقة خشبية حتى يختلط مع المكونات.
- نأتي بمقلاة غير قابلة للالتصاق ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.
- نسكب خليط الكيك في المقلاة، ونقوم بوضع المقلاة على نار هادئة جدًا و نغطيها جيداً لمدة 12 دقيقة فقط.
- نغلق النار على الكيك ونتركها حتى تهدأ قليلاً ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم ونتركها حتى تبرد ثم نقطعها وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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