نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل بلح الشام زي الجاهز في المنزل في المقال التالي
يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية الشهيرة والمعروفة في الوطن العربي، حيث يتم تقديم بلح الشام في المناسبات المختلفة وأعياد الميلاد، كما أنها من الوصفات الأكثر انتشاراً في الوطن العربي وأيضاً من الوصفات السهلة في التحضير، وحيث له شعبية عالية في مصر ويعتبر من الحلويات المفضلة عند جميع الاشخاص الكبار والصغار ويقبل على تناول الجميع، نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ، حيث أن طريقة تحضير بلح الشام سهلة وسريعة جداً وغير مكلفة أيضاً ومكوناته دائما متوفرة في كل مطبخ ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بلح الشام زي الجاهز في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بلح الشام زي الجاهز
المكونات:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الماء.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.
- رشة من خلاصة الفانيليا.
- رشة من ملح الطعام.
- أثنين كوب الشربات البارد.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار قدر ثم ضعي القدر على النار وبعد ذلك ضعي كوب من الماء مع ربع كوب الزيت ثم بعد ذلك اتركي القدر حتى الغليان وأثناء غليان الماء والزيت على النار قومي بعد ذلك بإضافة كوب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من النشا ثم بعد ذلك يضاف إليهم رشة من الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يصبح العجين متماسك.
- الخطوة الثانية قومي برفع العجين من على النار ومزجيها جيداً بإستخدام العجان ثم تركها قليلًا حتى تبرد تماماً ثم بعد ذلك قومي بإضافة البيض بشكل تدريجي ثم بعد إضافة كل بيضة قومي بخلط المزيج جيداً ثم بعد ذلك ضعي العجين في قمع للحلويات حتى يتشكل بلح الشام ثم قومي بإحضار مقلاة مناسبة وضعي فيه الزيت الساخن.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع بلح الشام في الزيت الساخن واتركيه في الزيت حتى يتحول لونه إلى الذهبي ثم اغمريه في الشربات البارد ثم بعد ذلك ارفعي بلح الشام من الشربات وصفيه ثم ضعيه في طبق للتقديم وبعد ذلك اصبح بلح الشام جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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