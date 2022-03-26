أسهل ‏طريقة لعمل بلح الشام زي الجاهز في المنزل

‏يعد بلح الشام من الحلويات ‏الشرقية الشهيرة ‏والمعروفة في الوطن العربي، ‏حيث يتم تقديم بلح الشام في المناسبات المختلفة ‏وأعياد الميلاد، كما أنها من الوصفات الأكثر انتشاراً في الوطن العربي ‏وأيضاً من الوصفات السهلة في التحضير، وحيث له شعبية عالية في مصر ويعتبر من الحلويات المفضلة عند جميع الاشخاص الكبار والصغار ‏ويقبل على تناول الجميع، نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ، حيث أن طريقة تحضير ‏بلح الشام سهلة وسريعة جداً وغير مكلفة أيضاً ومكوناته دائما متوفرة في كل مطبخ ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بلح الشام زي الجاهز في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل بلح الشام زي الجاهز

المكونات:

كوب واحد من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من الماء .

عدد ثلاث حبات من البيض .

ربع كوب من الزيت .

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا .

رشة من خلاصة الفانيليا .

رشة من ملح الطعام .

أثنين كوب الشربات البارد .

طريقة التحضير :